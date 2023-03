Nel corso della puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 6 marzo, la gente inizierà a diffondere dicerie sulla famiglia Yaman, mentre Hunkar cercherà di mettere a tacere queste notizie e smentirle. Mujgan apprenderà che sua madre e suo fratello non prenderanno parte al funerale di suo padre Behzat che si è suicidato. Intanto, Hatip incontrerà Ercan e spargerà un pettegolezzo sul nuovo procuratore Julide per mettere nei guai la signora Hunkar. Successivamente, Gaffur seguirà gli ordini della signora Yaman e andrà da Kamer a ritirare i soldi necessari.

L'assassino di Cengaver, però, tenderà una trappola al capo mastro che verrà derubato. Infine, Yilmaz troverà l'uomo che ricattava suo suocero e Mujgan.

Mujgan apprende che la sua famiglia non parteciperà al funerale del padre

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Mujgan apprenderà che ne sua madre ne suo fratello parteciperanno al funerale per salutare l'ultima volta Behzat che si è tolto la vita per via di forti pressioni da alcuni uomini misteriosi che lo tenevano sotto scacco con delle informazioni scandalose sul suo passato.

Intanto, Hatip inizierà a temere per la sua incolumità e soprattutto per quella di Sermin. Successivamente, l'assassino di Cengaver incontrerà Ercan e spargerà una diceria sul nuovo procuratore di Cukurova che, secondo lui, accetterebbe tangenti.

Pertanto, l'uomo riferirà subito quanto appreso ad Hunkar con la speranza che questo possa salvare Demir dalle accuse di omicidio.

Gaffur viene rapinato da due uomini mandati da Hatip

Successivamente, la signora Hunkar accumulerà i soldi necessari per provare a corrompere il nuovo procuratore di Cukurova e chiederà a Gaffur di andare a ritirare la lauta somma di denaro dal signor Kamer.

Così, il marito di Saniye si dirigerà a destinazione, ma durante il tragitto incontrerà Hatip e gli rivelerà il lavoro che dovrà compiere per la mamma di Demir. Tuttavia, l'assassino di Cengaver tradirà la fiducia del capo mastro della famiglia Yaman: durante la strada del ritorno, tenderà a Gaffur un agguato per rapinarlo.

Inoltre, il braccio destro di Demir chiederà aiuto proprio al suo aguzzino che gli proporrà un prestito.

L'uomo, pur di non mettersi nei guai con Hunkar, accetterà. Però, Hatip, per tenerlo in pugno, gli farà firmare una cambiale.

Yilmaz aggredisce l'uomo che ricattava suo suocero

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Sermin continuerà a nascondersi nella casa di Hatip sapendo che sua zia la sta cercando per fargliela pagare. Infatti, la donna ha denunciato Demir per aver commesso l'omicidio di Cengaver. Gli uomini della signora Yaman continueranno a cercare la donna. Intanto, Yilmaz troverà l'uomo che ha ricattato suo suocero spingendolo a suicidarsi. Infine, il giovane Akkaya aggredirà Salim obbligandolo a consegnargli le foto con le quali minacciava il padre di sua moglie e che ben presto avrebbe usato contro Mujgan.