Quali sono le nuove fiction Rai che saranno in onda nel corso della stagione tv 2023/2024 [VIDEO] in prima visione assoluta? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un po' di titoli che hanno già appassionato il pubblico nel corso delle stagioni precedenti, pronte a tornare in prima visione assoluta.

È questo il caso di Lea - Un nuovo giorno 2 con protagonista Anna Valle ma ci sarà spazio anche per la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie medical dei record con Luca Argentero.

Makari 3 confermata in prime time: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai che andranno in onda nel corso della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Makari 3.

La Serie TV con Claudio Gioè tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti nel corso della prossima stagione: le riprese inizieranno il prossimo mese di aprile.

Un ritorno che, sicuramente, non deluderà i fan dato che in questi anni gli ascolti delle prime due stagioni della fiction sono stati decisamente molto positivi, con una media di ascoltatori che ha superato la soglia dei cinque milioni e mezzo di fedelissimi e picchi del 25% di share.

Torna Lea - Un nuovo giorno 2 con Anna Valle: anticipazioni fiction Rai

E poi ancora, nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024 in partenza da settembre in poi, ci sarà spazio anche per le nuove puntate di Lea - Un nuovo giorno 2.

La serie tv che vede protagonista Anna Valle nei panni di una apprezzatissima infermiera sarà in produzione a partire dal mese di aprile, quando inizieranno le riprese di questo nuovo capitolo destinato poi al prime time della rete ammiraglia Rai.

Anche in questo caso, quindi, si tratta di un ritorno attesissimo dai fan che avevano avuto modo di seguire le vicende di Lea nel corso della prima stagione, premiata con ottimi risultati d'ascolto in prime time.

Mare Fuori 4 confermata in prime time: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai della prossima stagione televisiva, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Mare Fuori 4.

La serie tv dei record è già confermatissima nel palinsesto della tv di Stato: le riprese della quarta stagione partiranno il prossimo maggio e terranno impegnato il cast fino al mese di agosto.

Per vedere in onda le nuove puntate della quarta stagione bisognerà attendere il 2024: probabilmente la fiction andrà in onda in tv da febbraio in poi.

Confermate anche le nuove puntate di Doc 2 - Nelle tue mani con Luca Argentero: come anticipato dall'attore che veste i panni del protagonista Andrea Fanti, la serie debutterà nel 2024 in prime time su Rai 1.