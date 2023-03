La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra proseguire a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, al punto che l'influencer ha voluto esibirsi in una dedica per il suo fidanzato: la frase scelta, però, è la stessa utilizzata in passato per il suo ex compagno, Francesco Chiofalo.

Il gesto non è però ovviamente passato inosservato ai detrattori della coppia che si sono divertiti ad ironizzare sull'accaduto. Non è la sola gaffe però in cui sia incappata la ragazza una volta ripreso possesso dei propri social.

Il gesto di Antonella

Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 Antonella ha avuto la possibilità di riabbracciare il fidanzato Edoardo Donnamaria. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Roma nella casa del volto di Forum. In un secondo momento la Fiordelisi si è recata a Milano dove ha effettuato alcuni servizi fotografici.

Ma non è tutto, tornata in possesso dei suoi account social Antonella ha deciso di postare una dedica per Edoardo: "Grazie a te so cos'è l'amore". Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che si tratta della stessa identica frase dedicata in passato al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Nuova gaffe di Antonella Fiordelisi

Antonella è molto attiva sul proprio account Instagram.

A tal proposito la 25enne ha condiviso tra le stories il tatuaggio di una ragazza con scritto "Antonella" facendo credere che fosse dedicato a lei, con tanto di un laconico "pazza" a commento dello scatto. Niente di più falso. La foto è infatti tratta da un account spagnolo che posta istantanee di tatuaggi a scopo pubblicitario.

Nulla a che fare dunque con la Fiordelisi.

La reazione di alcuni utenti del web

Entrambe le gaffe non sono passate inosservate ai detrattori della ragazza. Su Twitter, un utente ha così ironizzato sulla vicenda della dedica: "Se Antonella utilizza le stesse frasi per i suoi fidanzati, dobbiamo immaginare come sarà l'epilogo".

Un altro utente ha sostenuto come la 25enne non sia realmente innamorata di Edoardo Donnamaria, altrimenti non avrebbe fatto una cosa del genere.

Al momento Francesco Chiofalo ha preferito non commentare l'accaduto ma in una vecchia intervista ha sostenuto come tra lei ed Edoardo Donnamaria la relazione terminerà, a suo dire, per colpa dei genitori dell'influencer che secondo il suo pensiero sarebbero troppo apprensivi ed invasivi nell'influenzare la vita della ragazza campana.