Gloria Nicoletti e Ivan Di Stefano si sono lasciati. Su Instagram, l'ex dama di Uomini e Donne ha ringraziato tutti i suoi fan per l'affetto ricevuto. Inoltre ha riferito di non essere molto fortunata in amore, ma ha lasciato intendere che preferisce venire a conoscenza di una "brutta verità" piuttosto che non sapere mai nulla. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto tra l'ex dama e l'ex cavaliere, ma sembra di capire che le cose non siano andate bene lontano dai riflettori.

Le parole dell'ex dama

Gloria Nicoletti era uscita dal dating show di Maria De Filippi con Ivan Di Stefano.

Tra i due ex protagonisti sembrava proseguire tutto a gonfie vele, fino al post pubblicato da lei sabato 25 marzo.

La diretta interessata ha ringraziato i suoi fan per le belle parole ricevute, ma al tempo stesso ha ammesso di essere rimasta molto delusa. Dopo aver spiegato di non essere fortunata in amore ha aggiunto, che una persona quando sbaglia ancora prima di iniziare una cosa per lei è già finita. Infine l'ex dama di Uomini e donne ha tagliato corto: "Meglio sapere delle verità non belle ora che dopo".

Chi è Gloria Nicoletti

L'ex dama di Uomini e Donne si era fatta conoscere dal pubblico del dating show per avere intrapreso una frequentazione con Riccardo Guarnieri. Tra i sembrava esserci un ottimo feeling, ma il cavaliere pugliese non ha mai deciso di lasciare il programma.

In un secondo momento l'ex dama era finita al centro del Gossip per avere intrapreso una conoscenza con Ivan Di Stefano: quest'ultimo era stato protagonista di una breve frequentazione con Tina Cipollari. Sui social, l'ex cavaliere aveva spiegato di aver intrapreso una nuova conoscenza con una dama di Uomini e Donne e aveva spiegato con sarcasmo: "Se son rose fioriranno".

Non è chiaro cosa sia accaduto tra Gloria e l'ex cavaliere, ma sembrerebbe che Gloria sia venuta a conoscenza di qualcosa che le avrebbe fatto prendere la decisione di interrompere la love story.

L'ex dama Nicoletti tornerà a Uomini e Donne?

In seguito all'ennesima delusione d'amore, Gloria Nicoletti potrebbe tornare negli studi di Canale 5.

La diretta interessata sui social si è solamente limitata a ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto. Tuttavia, non è escluso che Gloria Nicoletti venga invitata nello studio di Uomini e Donne per un confronto con Ivan Di Stefano. D'altronde non è la prima volta che la conduttrice chiama le coppie per capire i motivi della rottura.