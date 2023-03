A partire dal 1° maggio, la serie tv "Attrazione Fatale", tratta dal celebre film del 1987 con Michael Douglas e Glenn Close, arriverà in streaming sulla piattaforma Paramount+ con un nuovo cast.

Questo remake vedrà Joshua Jackson e Lizzy Caplan nel ruolo dei protagonisti e racconterà in modo aggiornato le vicende del film del 1987 di Adrian Lyne, ma ambientate ai giorni nostri. La serie è stata ideata dalla scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva Alexandra Cunningham, insieme a Kevin J. Hynes, a Darryl Frank e a Justin Falvey per Amblin Television e da Silver Tree, il quale ha diretto i primi cinque episodi.

La trama e il trailer di Attrazione Fatale

Attrazione Fatale segue la storia di Dan Gallagher (interpretato da Joshua Jackson), un brillante avvocato di Manhattan e padre di famiglia, che incontra causalmente Alex Forrest (interpretata da Lizzy Caplan), anche lei avvocato, con la quale inizia una relazione clandestina mentre la moglie si trova fuori città per visitare i suoi genitori in campagna. Quando la moglie ritorna a casa, Dan decide di troncare ogni rapporto con Alex e di ritornare alla propria vita coniugale, ma la donna non ci sta e fa tutto il possibile affinché l'uomo lasci la propria famiglia per continuare la relazione con lei.

Come nel film, anche nella Serie TV non mancheranno colpi di scena, suspense e azione.

Inoltre verranno affrontate in chiave moderna diverse tematiche come il matrimonio, l'infedeltà, i disturbi della personalità e il controllo coercitivo.

Nelle scorse ore, intanto, stato divulgato il trailer ufficiale di Attrazione Fatale, in attesa della messa in onda della serie, che verrà trasmessa dal 1° maggio in streaming sulla piattaforma di Paramount+.

Il cast della serie Attrazione Fatale

Il cast di Attrazione Fatale vede Joshua Jackson nei panni di Dan Gallagher (l'attore ha già recitato in Dawson Creek e recentemente in Dr. Death), mentre Lizzy Caplan interpreta Alex Forrest ed è nota per aver recitato in Master of Sex.

C'è poi Amanda Peet (che interpreta Beth Gallagher, la moglie di Dan), mentre a interpretare Ellen Gallagher, la figlia del protagonista, è l'attrice Alyssa Jirrels.

Tra gli attori presenti nel remake di Attrazione Fatale ci sono anche Toby Huss, che interpreta Mike Gerard, Reno Wilson, che qui assume i panni del detective Earl Brooker e infine Brian Goodman, che interpreta Arthur Tomlinson.