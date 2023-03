Le anticipazioni settimanali di Terra amara, relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 6 all'11 marzo 2023, annunciano che Zuleyha rischierà di perdere il bambino che attende. Sarà Yilmaz a soccorrerla e a portarla in ospedale. Tutto accadrà dopo che Zuleyha e tutta la famiglia Yaman si saranno trasferiti al cottage per permettere di disinfestare la villa, dove uno scorpione avrà quasi punto Adnan.

Hunkar non si fida di Zuleyha, Gaffur rapinato: anticipazioni Terra amara

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Demir si ritroverà di nuovo in carcere, mentre Zuleyha sarà tenuta d' occhio da Hunkar con l'aiuto di Saniye.

Infatti Hunkar non si fiderà per nulla della nuora e avrà timore che la donna possa di nuovo incontrare o addirittura fuggire con Yilmaz.

Intanto Gaffur andrà a ritirare del denaro da dare a Karem per conto di Hunkar, ma sulla strada del ritorno, verrà rapinato da due scagnozzi di Hatip. Proprio quest'ultimo farà un prestito al capomastro facendogli firmare una cambiale.

Zuleyha trova uno scorpione, paura nelle prossime puntate di Terra amara

Nel corso degli episodi in onda sono all'11 marzo, Gaffur non dirà nulla della rapina a Hunkar. Sermin intanto continuerà a nascondersi a casa di Hatip e, per il momento, riuscirà a non farsi trovare dagli scagnozzi di Hunkar.

Dopo la morte di Behzat, Fekeli ospiterà a casa sua la sorella dell'uomo, la signora Behice.

Yilmaz continuerà a essere tormentato dal pensiero di Zuleyha ma, allo stesso tempo non vorrà far soffrire Mujgan.

A un certo punto Altun troverà sul suo letto uno scorpione e farà appena in tempo a intervenire prima che possa pungere il piccolo Adnan. A questo punto Hunkar ordinerà a Gaffur di disinfestare l'intera villa. Nel frattempo, lei, la nonnina, Zuleyha e Adnan si trasferiranno al cottage.

Terra amara: Zuleyha ha una minaccia di aborto, Yilmaz la soccorre

Scorrendo ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 6 all'11 marzo, la nonnina Aziz si sentirà male e per questo Altun si metterà in macchina per portarla in ospedale. Ma durante il tragitto sarà anche la stessa Zuleyha a sentirsi poco bene. Azize nel frattempo scomparirà.

Per puro caso, sulla strada passerà Yilmaz il quale vedendo l'ex fidanzata in difficoltà la soccorrerà. Temendo che la donna possa avere un aborto spontaneo, la porterà in ospedale, dove sarà Mujgan a prendersene cura.

Ignari che la donna si trovi in ospedale, a casa Yaman saranno preoccupati per la sua scomparsa e avvieranno le ricerche. Hunkar andrà da Fekeli, convinta che la nuora sia fuggita con Yilmaz.

Inoltre Hunkar riuscirà a parlare con Sermin e arriverà a minacciarla per farle ritrattare la denuncia contro Demir.