La storia d'amore tra Alfredo ed Irene arriverà ad un importante punto di svolta a Il Paradiso delle Signore. Il magazziniere, infatti, negli episodi in onda dal 3 al 7 aprile, farà la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Lei non gli darà subito una risposta ma lo inviterà ad una cena con la sua famiglia. Nel frattempo, Marco rivelerà a Tancredi aver lasciato Stefania mentre Francesco vorrebbe dichiararsi a Maria. Quest'ultima, invece, sarà in collera con Vito e non vorrà perdonarlo.

Il Paradiso delle signore, spoiler 3-7 aprile: Marco e Stefania si sono lasciati

Roberto parlerà con Vittorio e gli rivelerà che sposerà Gemma raccontandogli tutta la vicenda per filo e per segno. Nel frattempo, Marco, come rivelano gli spoiler riguardanti gli episodi Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 aprile, spiegherà a Tancredi per quale motivo è tornato in Italia, ma le sue spiegazioni non lo convinceranno. Intanto, Vittorio, in vista dell'apertura del grande magazzino che farà concorrenza al Paradiso, inizierà a cercare un'alternativa alla Palmieri per confezionare gli abiti. Poco dopo, Vito, sofferente per il litigio con Maria, la quale non avrà nessuna intenzione di perdonarlo, si sfogherà con Francesco.

Adelaide, invece, riceverà una notizia misteriosa che la lascerà senza fiato.

Più tardi, Roberto inviterà Gemma al Circolo ma i due non sapranno che ci sarà anche Marco di Sant'Erasmo. Quest'ultimo, in seguito, rivelerà al fratello che lui e Stefania si sono lasciati. Intanto, Ezio, che ha inaugurato la sua ditta, deciderà di proporre a Vittorio una collaborazione.

Poco dopo, Clara scoprirà che Francesco è innamorato di Maria e così gli rivelerà che anche lei desidera un ragazzo già impegnato anche se non dirà di chi si tratta. Alfredo, intanto, si sentirà pronto per il matrimonio e così chiederà ad Irene di sposarlo mentre Adelaide confesserà a Marcello che teme per la vita di una sua amica che vive all'estero.

Il Paradiso delle signore, puntate 3-7 aprile: Adelaide riceve una brutta notizia

Ezio e Veronica verranno a sapere che tra Marco e Stefania è finita, ma decideranno di non dire nulla a Gemma, almeno per il momento. Tuttavia, la ragazza, non resterà a lungo all'oscuro di tutto, in quanto, scoprirà la verità sul giovane giornalista. Nel frattempo, Vito cercherà a tutti i costi di riconquistare Maria e per riuscirci, come prima cosa chiederà scusa a Francesco. Irene, intanto, inviterà Alfredo ad una cena con la sua famiglia mentre Vittorio ed Ezio inizieranno a loro collaborazione per il bene del Paradiso.

Matilde, però, resterà molto delusa da Conti quando scoprirà che l'uomo ha deciso di rompere il rapporto lavorativo con la Palmieri senza dirle nulla.

Poco dopo, Adelaide riceverà una brutta notizia mentre Maria sarà sempre più arrabbiata con Vito e Francesco le scriverà una lettera d'amore. Intanto, Umberto deciderà di vendere a Vittorio il Paradiso Market, ma gli darà poco tempo per decidere e nel caso in cui non trovasse una giusta soluzione, la rivista verrebbe chiusa.

Vito aggredisce Francesco, Adelaide parte senza Marcello

Ezio capirà finalmente per quale motivo Marco e Stefania hanno messo fine alla loro storia che sembrava destinata a durare per sempre. Nel frattempo, Adelaide sarà sul punto di partire insieme a Marcello per un viaggio delicato, ma il fidato Italo le consiglierà di andare via da sola. Marcello che non vedeva l'ora di partire con la Contessa, riceverà una brutta sorpresa quando quest'ultima lo metterà al corrente del cambio di programma.

Clara, intanto, dirà a Francesco che dovrebbe farsi avanti con Maria dichiarandole il suo amore mentre Salvatore sarà di parere contrario.

Il giovane stilista si farà coraggio e scriverà una lettera alla Puglisi, purtroppo per lui, però, Vito la troverà prima che possa consegnarla alla ragazza e mosso dalla gelosia, lo aggredirà. Per fortuna, Clara interverrà e riporterà la situazione alla normalità. Infine, Gemma vedrà Marco come un amico e lui le dirà che Stefania avrà sempre un posto nel suo cuore. Tuttavia, ci sarà una verità sconcertante che riguarda tutti e due.