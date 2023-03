Dopo circa 6 mesi, sta per concludersi il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne: all'inizio della puntata che è andata in onda il 30 marzo, la tronista ha informato Campoli e Corvino che nella registrazione successiva (che non c'è ancora stata) farà la sua scelta. La romana ha comunicato questa cosa ai suoi corteggiatori con un filmato divertente che riassumeva il tempo che tutti e tre hanno trascorso agli Elios, dopodiché si è commossa pensando a quando dovrà salutare tutta la redazione.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata domenica scorsa, parlavano di un'emozionante annuncio da parte di Lavinia: la studentessa, a sei mesi dal suo "insediamento" sul trono, ha deciso di lasciare il programma in coppia con uno dei suoi corteggiatori.

Giovedì 30 marzo, infatti, Maria De Filippi ha iniziato il pomeridiano del suo dating-show chiedendo a Campoli e a Corvino di accomodarsi a centro studio perché la bella Mauro aveva qualcosa da dirgli.

In realtà a parlare è stato un video realizzato dalla redazione, una serie di cartelli che hanno riassunto il tempo che la giovane ha passato sulla poltrona rossa.

Da settembre a oggi, infatti, sono passati: sei mesi, circa 40 esterne, oltre 5000 minuti davanti alle telecamere e una serie infinita di emozioni.

Le parole della protagonista di Uomini e Donne

"Dopo 114 puntate, finalmente sceglierò", si è concluso con questa frase il filmato col quale Lavinia ha ufficializzato che entro il 2 aprile farà la scelta.

Alessio "il biondo" e Alessio "il moro" hanno esultato alla notizia che la prossima puntata alla quale parteciperanno sarà l'ultima: entrambi i corteggiatori si sono detti contenti di essere arrivati alla fine di un percorso lungo, difficile ma molto emozionante.

La tronista Mauro non ha anticipato nulla sulla decisione che prenderà nel weekend (le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono previste per sabato 1 e domenica 2/04), ma ha chiesto a Campoli e a Corvino di fare un ultimo sforzo.

Prima di sapere con chi di loro vuole fare coppia nella vita quotidiana, Lavinia vorrebbe fare un'esterna finale con entrambi, un modo come un altro per salutarli e ringraziarli per le tante sensazioni che le hanno fatto provare in questi sei mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

Il futuro delle riprese di Uomini e Donne

Quello di Lavinia è stato uno dei troni più lunghi della storia di Uomini e Donne: la romana ha iniziato l'avventura nel dating-show a settembre (fine agosto se si calcola quando sono cominciate le registrazioni delle nuove puntate), ed è andata avanti fino a fine marzo.

Tra sabato e domenica prossima (non si sa ancora se la scelta avverrà durante il primo o il secondo appuntamento fissato per il weekend), dunque, le anticipazioni riveleranno il nome del corteggiatore col quale la bella Mauro farà coppia d'ora in poi.

C'è la possibilità che la tronista riceva un "no", ma il pubblico si augura che questo non accada perché la ragazza merita un lieto fine dopo aver dato tutta sé stessa in questo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

La teoria che moltissimi fan stanno sposando, è che la scelta finale di Lavinia ricadrà su Alessio Corvino, che è considerato il "preferito" della giovane nonostante le discussioni, i ritiri e le segnalazioni che ne hanno messo in dubbio la sincerità.

Per quanto riguarda Campoli, è stato lui stesso a dire che sente di avere poche chance di battere il "rivale".

Gli spoiler delle prossime riprese di U&D chiariranno se le ipotesi della gente sono fondate oppure se la studentessa stupirà tutti scegliendo Alessio "il moro".