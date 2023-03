Arrivano le nuove anticipazioni americane di Beautiful e al centro dell'attenzione c'è Sheila. Nelle puntate precedenti, Sheila è riuscita a conquistare Bill dopo che Deacon l'ha scaricata senza pensarci due volte, stufo di rischiare tutto per una donna che nemmeno ama. Sembra molto strano che Spencer abbia accettato di proteggerla, tanto che molti telespettatori americani sono convinti che la perfida Carter gli stia somministrando dei farmaci per annullare la sua volontà. Sheila è però ancora innamorata di Deacon e ha tradito Bill con lui, inconsapevole che, qualora la verità venisse a galla, per lei potrebbero aprirsi di nuovo le porte della prigione.

A meno che Bill non venga messo fuori dai giochi.

Beautiful trame americane: Sheila ha tradito Bill con Deacon

Sheila ha accettato di trasferirsi da Bill per disperazione e non certo per amore. Dopo essere stata lasciata da Deacon era disperata e, se non avesse trovato un posto per nascondersi, di certo sarebbe stata raggiunta dalla polizia.

Nelle nuove puntate di Beautiful Sheila avrà paura di tornare in carcere dopo quello che succederà con Deacon. I due infatti, travolti dalla passione, si troveranno ancora insieme, mentre Bill si troverà lontano da casa. Certo è che se Spencer scoprisse il tradimento, per Sheila arriverebbero grossi guai, così come per Deacon.

Beautiful spoiler Usa: Bill potrebbe rovinare Sheila e Deacon

Se Bill scoprisse il tradimento di Sheila, non ci penserebbe due volte a consegnarla alla polizia, sentendosi preso in giro dopo tutto quello che ha fatto per lei. Ma non solo.

Anche Deacon rischierebbe di perdere ogni cosa, dal rapporto ritrovato con Hope e Brooke al suo ristorante.

Sappiamo bene quanto Bill sia vendicativo e di come in passato non si sia fatto scrupoli.

Sheila e Deacon uccideranno Bill nelle nuove puntate di Beautiful?

Se Bill è vendicativo, lo sono ancora di più Sheila e Deacon, che non si sono mai fatti remore sulle loro azioni malvage. Se dovessero davvero venire scoperti, la situazione si farebbe molto complicata, a meno che Bill non venga messo al tappeto.

Dai siti americani della soap arrivano insistenti indiscrezioni su ciò che succederà nelle prossime puntate. Pare che Deacon e Sheila progettino un piano per uccidere Bill, in modo che entrambi possano farla franca e continuare a vivere mantenendo il loro grande castello di bugie.

Sheila eviterebbe la prigione, mentre Deacon continuerebbe a recitare il ruolo di bravo papà e di uomo redento. Anche questa volta riusciranno a mantenere i loro tanti segreti? Non resta che aspettare le nuove anticipazioni per sapere come evolveranno le trame della soap opera americana.