La seconda stagione di Buongiorno mamma, serie tv ambientata a Bracciano in provincia di Roma, con protagonista Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, terminerà venerdì 17 marzo con la sesta puntata, che andrà in onda su Canale 5 alle 21:20. Le anticipazioni della nuova puntata sono ricche di sorprese e rivelano che la famiglia Borghi sarà ormai vicina a scoprire tutta la verità riguardo Maurizia. Inoltre, Anna cercherà in tutti i modi di ricordare ogni dettaglio del giorno più brutto della sua vita, ma non sarà facile per lei. Frattanto Guido aiuterà Sole e Vincenzo Colaprico ad indagare su Maurizia: l'uomo, però, dovrà affrontare un periodo assai burrascoso.

Guido, infatti, verrà sospettato dell'omicidio della migliore amica di sua moglie e Anna non la prenderà bene, anzi lo lascerà da solo e si trasferirà da sua madre.

"Buongiorno mamma", scritto da Elena Bucaccio, è ispirato alla vera storia di Angela Calise Moroni, la quale finì in coma nel 1988 a causa di un grave malore per un calo di potassio.

Buongiorno mamma 2, undicesimo episodio: 'Un atto di fede'

La sesta puntata della seconda stagione di Buongiorno mamma è composta dall'undicesimo e dodicesimo episodio: la serie, infatti, è composta da 12 episodi, suddivisi in 6 puntate, da due episodi ciascuna. Le anticipazioni dell'undicesimo episodio, intitolato "Un atto di fede", rivelano che non mancheranno i colpi di scena all'interno della famiglia Borghi.

Dopo il ritrovamento del cadavere nel lago, appartenente a Maurizia, ci sarà una fuga di notizie e Anna scoprirà che Guido è stato indagato per l'omicidio della sua migliore amica: la donna non riuscirà ad accettare il fatto che suo marito potrebbe essere il colpevole e non la prenderà affatto bene. Anna, infatti, prenderà una decisione improvvisa e si trasferirà da sua madre, insieme ai suoi figli, lasciando Guido da solo e nello sconforto totale.

L'uomo, però, avrà il sostegno inaspettato da parte di Sole e di Vincenzo Colaprico, così penserà di aiutarli a seguire le ultime tracce di Maurizia. I tre si recheranno ad Alba e scopriranno una verità sconvolgente riguardo la donna.

Buongiorno mamma 2, dodicesimo episodio: 'La verità'

Nel dodicesimo episodio della seconda stagione, intitolato "La verità", di Buongiorno mamma, Guido sarà assai sconvolto dalle ultime scoperte fatte ad Alba, riguardo Maurizia, così racconterà tutto a sua moglie Anna.

Le rivelazioni di Guido metteranno in allarme tutta la famiglia, mentre Vincenzo Colaprico continuerà ad indagare per scoprire chi possa aver ucciso la sua ex amata e madre di sua figlia Sole. Nel frattempo Anna cercherà in ogni modo di ricordare i dettagli del giorno in cui è andata in coma, soprattutto dopo aver appurato che Maurizia si trovava a Bracciano. Sarà così che la famiglia Borghi sarà sempre più vicina alla verità su Maurizia e sul giorno del malore improvviso di Anna.