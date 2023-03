Ci sarà Buongiorno mamma 3 su Canale 5? I numerosi fan della serie tv con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà in futuro e quale sarà il destino di questa fortunatissima serie televisiva Mediaset che continua a registrare ottimi ascolti in daytime.

Al momento, infatti, da parte del Biscione non ci sono ancora notizie e conferme certe sul futuro della fiction ma, a quanto pare, la terza stagione dovrebbe essere messa in cantiere.

Ottimi ascolti per Buongiorno mamma 2: la fiction con Raoul Bova vince la gara del prime time

Nel dettaglio, l'appuntamento con Buongiorno mamma 2 saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo venerdì 17 marzo, con la messa in onda della puntata finale della seconda serie, che sarà in onda come sempre nel prime time di Canale 5.

La fiction si ritroverà così a doversi sfidare con Benedetta Primavera, lo show condotto da Loretta Goggi che al debutto ha avuto la peggio contro la fiction con protagonista Raoul Bova.

Più di tre milioni di spettatori hanno seguito la serie di Canale 5 contro i 2.8 milioni che hanno celebrato il ritorno in prime time della showgirl, assente sul piccolo schermo con un varietà tutto da suo da svariati anni.

Sta di fatto che, gli ascolti complessivi di questa seconda stagione di Buongiorno mamma sono stati particolarmente positivi.

Ci saranno le nuove puntate di Buongiorno mamma 3?

Con una media di oltre 3,2 milioni di fedelissimi a settimana e uno share che ha superato il muro del 19% di share, la fiction con Bova si classifica come la più seguita di questa stagione televisiva, in grado di superare anche l'ascolto di Viola come il mare, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Ma quale sarà il futuro di Buongiorno mamma 3? Ci saranno le nuove puntate della serie televisiva Mediaset oppure no?

È questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e appassionati delle vicende della famiglia Borghi, curiosi di scoprire quello che succederà nel corso della prossima stagione televisiva.

Al momento, infatti, Mediaset non si è ancora sbilanciata sul destino della serie ma i primi retroscena arrivano dal settimanale Di Più Tv.

Il retroscena sul futuro di Buongiorno mamma 3 su Canale 5

A quanto pare, infatti, proprio alla luce degli ottimi ascolti registrati da questa seconda serie, Mediaset avrebbe intenzione di continuare a puntare su questo prodotto in prime time.

"La fiction Buongiorno mamma è andata benissimo e proprio per questo si sta pensando di mettere in cantiere la terza stagione", si legge sulle pagine del settimanale in merito a quello che dovrebbe accadere nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset.