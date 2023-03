Ci sarà Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta? È questa la domanda che iniziano a porsi i numerosissimi fan della serie tv Mediaset che sta andando in onda con gran successo nel prime time di Canale 5.

Il prossimo venerdì andrà in onda la puntata conclusiva della seconda stagione e, intanto, per la terza serie non ci sarebbero ancora delle notizie certe.

'Il mistero si risolve nella seconda serie', il retroscena su Buongiorno mamma 2

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su Buongiorno mamma 2 ci ha pensato Luca Bernabei, produttore della fiction e amministratore delegato di Lux Vide.

In una nuova intervista, infatti, ha svelato che la Serie TV con protagonista Raoul Bova avrà un finale importante con la seconda stagione, che potrebbe mettere a rischio il futuro della fiction e una ipotetica terza stagione.

"Nella seconda il mistero di risolve, ma mai dire mai...", ha dichiarato Bernabei che tuttavia non ha confermato le nuove puntate della fiction, così come ha già fatto con altri titoli del prime time Rai e Mediaset, come nel caso di Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo.

Sta di fatto che, in queste ore, sono tantissimi i fan di Buongiorno mamma che, sul web e sui social, sperano di poter continuare a vedere in onda le vicende di Anna, Guido e della loro famiglia nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset con la terza serie della fiction.

A rischio il futuro di Buongiorno mamma 3 in tv: i fan sperano di poter vedere le nuove puntate

Del resto gli ascolti parlano chiaro: questa fiction è una delle più seguite sulle reti Mediaset, in grado di superare costantemente la soglia dei tre milioni di spettatori in prime time e toccare anche punte del 22% di share.

Dati che difficilmente, nel corso degli ultimi anni, la rete ammiraglia Mediaset ha toccato grazie ad una serie televisiva proposta in prima visione assoluta.

Di conseguenza, dal punto di vista auditel, ci sarebbero davvero tutti i presupposti per far proseguire ancora Buongiorno mamma e mettere in cantiere gli episodi inediti della terza stagione.

Dopo Buongiorno mamma, arriva una nuova fiction per Raoul Bova

In attesa di scoprire quello che sarà il futuro di questa serie televisiva, il protagonista Raoul Bova sarà ben presto protagonista di una nuova fiction destinata al prime time della rete ammiraglia Mediaset.

"Sono partite le riprese di una serie inedita per Canale 5 ambientata nel mondo della disabilità dello sport: Raoul Bova sarà il mentore di un gruppo di giovani atleti disabili", ha dichiarato Bernabei anticipando così il prossimo progetto professionale del celebre attore, già volto di punta anche della serie Don Matteo su Rai 1.