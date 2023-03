Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di marzo 2023. Le novità riguarderanno il genere fiction, dove ci sarà spazio per la chiusura della seconda stagione di Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova. Novità anche per il Grande Fratello Vip che, in vista del finale di questa settima edizione, verrà ridotto in prime time. Tra le novità spicca anche il ritorno del serale di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Chiude Buongiorno mamma 2 con Bova: cambio programmazione Mediaset marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di marzo prevede la chiusura di Buongiorno mamma 2, la serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Sei gli appuntamenti previsti di questa seconda stagione della fiction che sta registrando ottimi ascolti nel prime time di Canale 5, con una media che arriva a superare la soglia dei 3,3 milioni di telespettatori e uno share del 19%. Il finale di Buongiorno mamma 2 è previsto per venerdì 17 marzo su Canale 5: a quel punto calerà il sipario sulla fiction, in attesa poi della decisione dei vertici Mediaset in merito ad una terza stagione. Tuttavia, visti gli ottimi ascolti registrati in queste prime settimane di messa in onda, sembrerebbe quasi certa la riconferma della serie nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Grande Fratello Vip ridotto in prime time: cambio programmazione Mediaset

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset del mese di marzo riguarderà anche l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, che si avvia oramai verso il finale di questa stagione. La messa in onda della finalissima di questa stagione è in programma per lunedì 3 aprile su Canale 5, dopodiché dal 17 aprile in poi Alfonso Signorini passerà il testimone nelle mani di Ilary Blasi, conduttrice de L'Isola dei famosi.

Tuttavia, dal 20 marzo in poi, la programmazione del Gf Vip verrà ridotta in prime time: il reality show perderà la doppia puntata settimana. Cancellato l'appuntamento del giovedì sera e quindi resterà solo quello del lunedì.

Il ritorno del serale di Amici 22 su Canale 5: cambio programmazione marzo 2023

E poi ancora, tra le novità del mese di marzo spicca anche il ritorno del serale di Amici 22: il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà in onda su Canale 5 a partire da sabato 18 marzo, giorno in cui è prevista la messa in onda della prima puntata.

Di conseguenza, sabato 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di C'è posta per te, il people show dei sentimento che porta sempre la firma di Maria De Filippi, anche quest'anno premiato dal pubblico di Canale 5 con ottimi risultati d'ascolto e picchi che hanno superato il 32% di share.

L'appuntamento con C'è posta per te tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Mediaset con una nuova edizione condotta e diretta dalla De Filippi. Per quanto riguarda il daytime di Canale 5 del mese di marzo, non sono prevista variazioni e da lunedì 6, tutto tornerà nella norma con il ritorno delle trasmissioni che riprenderanno la regolare messa in onda.

Riparte la programmazione di Uomini e donne e Amici 22 dopo lo stop per lutto

Uomini e donne e Amici 22, dopo una settimana di pausa dovuta alla morte di Maurizio Costanzo, saranno nuovamente in onda nella fascia del daytime pomeridiano, nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:40 circa. Confermati anche gli appuntamenti con le due soap di Canale 5 che conquistano ogni giorno una media di quasi tre milioni di spettatori. Trattasi di Beautiful e Terra Amara, che saranno in onda dal lunedì al sabato nella fascia del primo pomeriggio. Proseguirà anche la messa in onda di Un altro domani, la soap spagnola che a differenza delle altre due non riesce sempre a brillare dal punto di vista auditel, fermandosi ad una media quotidiana del 12-14% di share, contro il 20-22% registrato da Beautiful e Terra Amara.

Nel preserale, invece, saranno trasmesse le nuove puntate di Avanti un altro, il quiz condotto da Paolo Bonolis, che quest'anno sta registrando ascolti ben al di sopra delle aspettative, con una media quotidiana che sfiora i 4 milioni di telespettatori. Va avanti anche la programmazione di Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che, dal mese di aprile dovrà sfidarsi con il ritorno di Affari Tuoi, il game show "dei pacchi" che tornerà in onda nell'access prime time della rete ammiraglia Rai con la conduzione di Amadeus (già al timone dei Soliti Ignoti).