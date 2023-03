Sabato 11 marzo, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te.

Ospite d'eccezione Gerry Scotti che ad un certo punto ha rivelato un aneddoto legato alla scomparsa della madre: durante la camera ardente, un fan gli chiese infatti un autografo. Il racconto del conduttore in studio è parso surreale poiché a distanza di qualche anno - pochi giorni fa - è accaduta la stessa identica cosa a Maria De Filippi, rimasta vedova del compiano Maurizio Costanzo.

Il racconto di Scotti

Gerry Scotti è arrivato a C'è Posta per te per fare una sorpresa a Irene: la ragazza, dopo avere perso entrambi i genitori, ha compreso che tra lei e suo fratello la sorella minore è lei nonostante l'età anagrafica.

Il conduttore di Caduta Libera ha poi raccontato un aneddoto legato alla scomparsa della madre, in occasione della camera ardente un fan gli si avvicinò chiedendogli un autografo: 'Pensai a cosa avrebbe voluto mia madre e feci l’autografo', ha evidenziato il noto presentatore nel people show di Maria De Filippi.

Maria De Filippi ha vissuto la stessa situazione del collega

L'aneddoto di Gerry Scotti non è passato inosservato ai telespettatori di C'è Posta per Te. Il motivo? A distanza di anni, anche Maria De Filippi si è ritrovata a vivere un episodio simile. Durante la camera ardente di Maurizio Costanzo, un fan ha infatti chiesto alla conduttrice di scattarsi una foto con il feretro dietro. Un altro fan invece si è addirittura scattato un selfie in totale spregio del momento di dolore della conduttrice.

Nonostante il racconto surreale di Scotti e le similitudini con quanto accaduto a Maria De Filippi, appare doveroso ricordare come le puntate di C'è Posta per Te siano registrate, è dunque molto probabile che la registrazione sia stata effettuata molto prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Appare scontato come in caso contrario, il noto conduttore tv avrebbe evitato di raccontare l'aneddoto anche solo per non scatenare nella collega un triste ricordo.

Il commento di alcuni utenti del web

L'ospitata di Gerry Scotti a C'è Posta per Te è stata commentata in modo positivo da moltissimi telespettatori. Sulla pagina Facebook ufficiale del programma, un utente ha commentato: "Belle parole che ha detto stasera Gerry". Un altro si è complimentato con il presentatore: "L'unico che nei suoi programmi ha rispetto per i telespettatori, niente parolacce, volgarità di qualunque genere, solo emozioni e tanta educazione".