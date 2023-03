Chi ha vinto la prima edizione di The Voice Kids 2023? Sabato 11 marzo è andata in onda in prime time su Rai 1 la finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici, dove a proclamare il trionfatore dello show è stato il pubblico presente in studio.

I giovani talenti dei team guidati da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Ricci e Poveri si sono "sfidati" per conquistare il titolo di trionfatore di questa prima edizione italiana del noto talent show in onda in svariati paesi del mondo.

Finalissima The Voice Kids 2023 su Rai 1: ecco chi ha vinto la prima edizione

Ebbene, la finale di The Voice Kids 2023 ha riservato un bel po' di emozioni e colpi di scena: tutti i concorrenti hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione per poter calcare un palco importante e prestigioso come quello del prime time di Rai 1.

Ad avere la meglio, però, è stata una concorrente del team guidato da Loredana Bertè: si tratta della giovane Melissa che, nel corso della finalissima, si è esibita con una performance da "10 e lode" sulle note del brano "Shallow", portato al successo da Lady Gaga.

Un'esibizione che ha lasciato spiazzati tutti i giurati dello show condotto da Antonella Clerici, rimasti attoniti e sbalorditi nel momento in cui ascoltavano la giovane cantante.

Melissa trionfa a The Voice Kids e spiazza tutti i giurati (Video)

E, alla fine, Melissa ha conquistato il gradimento del pubblico presente in studio alla finalissima di The Voice Kids portandosi a casa il titolo di vincitrice.

Si chiude così la prima edizione di The Voice Kids 2023, sperimentata quest'anno con soli due appuntamenti nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Mi piacerebbe che @ladygaga in qualche modo possa vedere l’esibizione di questa cantante così giovane Melissa, che in Italia ha interpretato con straordinaria maturità la sua “Shallow”. 💖#TheVoiceKids #TheVoiceKidsIT pic.twitter.com/a5zlTniHy6 — Since 1990 🤍 (@EffecomeF) March 11, 2023

Il programma ha saputo far breccia nel cuore del pubblico del sabato sera, conquistando una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori al debutto, pari ad uno share che ha sfiorato il muro del 23%.

Confermata la seconda stagione di The Voice Kids con Antonella Clerici

Numeri decisamente molto positivi per lo show condotto da Antonella Clerici, che ha saputo tener testa al sempreverde C'è posta per te, il people show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, seguito su Canale 5 da una media di quasi quattro milioni e mezzo di spettatori.

E, alla luce degli ottimi ascolti e delle critiche positive che The Voice Kids ha ottenuto in questi giorni, la Rai ha già deciso di mettere in cantiere la seconda stagione del talent show.

Le nuove puntate, infatti, sono previste nel corso della prossima stagione televisiva e quasi sicuramente saranno in onda da dicembre in poi nel sabato sera di Rai 1, prima della nuova edizione di The Voice Senior, entrambi condotti sempre da Antonella Clerici.