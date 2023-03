Grande attesa per la messa in onda dell'ormai attesissima scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne, registrata nei giorni scorsi.

I colpi di scena non mancheranno in studio, dato che per una delle due pretendenti giunte al rush finale, arriverà il momento di fare i conti con un amaro verdetto finale.

Ad avere la peggio sarà la giovane Alice Barisciani che, prima di andare via dallo studio, non risparmierà un attacco nei confronti del tronista romano.

Arriva la scelta finale di Federico a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne nella settimana che va dal 13 al 17 marzo 2023, sarà incentrato sulla scelta finale del tronista Federico.

La registrazione è avvenuta lo scorso martedì pomeriggio e, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, ad avere la meglio è stata Carola.

La corteggiatrice ha scoperto di essere la scelta finale in un modo del tutto originale, dato che il tronista ha deciso di comunicarglielo con un peluche dove all'interno aveva messo un bigliettino che annunciava la sua decisione.

Un momento particolarmente atteso dal pubblico del talk show di Maria De Filippi, curioso di scoprire e vedere anche la reazione dell'altra pretendente, Alice.

Retroscena sulla scelta di Federico a Uomini e donne: la reazione di Alice

Un percorso non facile per Alice che, in questi mesi di messa in onda del talk show Mediaset, si è messa in gioco con tutta se stessa, al punto da perdere anche il posto di lavoro per le troppe assenze fatte per prendere parte alle registrazioni di Uomini e donne.

A tal proposito, Maria De Filippi scelse di intervenire in prima persona e, dopo aver saputo del licenziamento di Alice, le offrì subito un posto di lavoro all'interno della sua casa di produzione.

Ma cosa è successo durante la registrazione della scelta di Federico? Qual è stata la reazione di Alice? Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni a Blasting News, la corteggiatrice ha avuto modo di dire la sua e non ha risparmiato una frecciatina, scagliata contro il tronista.

Alice si scaglia contro il tronista: retroscena Uomini e donne sulla scelta di Federico Nicotera

Dopo aver appreso che non sarebbe stata lei la scelta finale, Alice ha ammesso di meritarsi qualcosa di meglio, andando così a "sminuire" quanto c'è stato con Federico nel corso di queste settimane.

Una reazione decisamente attendibile quella di Alice, dato che la ragazza non ha mai nascosto il suo trasporto nei confronti del tronista e scoprire che non sarebbe stata la scelta finale non deve essere stato semplice da accettare.

Intanto, però, i fan della ragazza non demordono e dopo questa delusione sentimentale vissuta a Uomini e donne, si augurano di poterla vedere al più presto sul trono.