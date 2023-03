Cosa sta accadendo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, in uscita mercoledì 1 marzo, i due ex si starebbero frequentando in gran segreto. Ma non solo, pare che Elisa Visari (fidanzata del deejay veneto) abbia scoperto le chat scambiate tra il fidanzato e la sua ex. In seguito ad un'accesa discussione fra i due, Damante avrebbe chiesto alla fidanzata di andarsene dalla sua casa.

Il retroscena

Nel nuovo numero del settimanale di cronaca rosa, l'ex coppia formata da Damante e De Lellis è tornata al centro dei pettegolezzi di Gossip.

Stando ad alcune indiscrezioni, Andrea avrebbe lasciato il cellulare incustodito: Elisa Visari incuriosita avrebbe iniziato a leggere le chat, dove avrebbe trovato anche alcuni messaggi scambiati con Giulia. Scendendo nel dettaglio, i due ex avrebbero ricominciato a frequentarsi di nascosto.

Ovviamente, Elisa avrebbe chiesto spiegato all'attuale compagno. In seguito ad una lite piuttosto accesa, Damante avrebbe chiesto alla fidanzata di abbandonare la casa dove convivevano.

La vendetta di Visari contro Damante

Elisa Visari non si sarebbe solamente allontanata da casa. Stando ad alcuni rumor, l'attuale compagna di Damante avrebbe deciso di mettere in atto la sua vendetta personale: l'attrice avrebbe deciso di inviare le chat scambiate fra i due ex all'attuale compagno di Giulia De Lellis.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha sostenuto che Carlo Beretta avrebbe preferito il silenzio ma non sarebbe affatto felice di quanto scoperto.

Ovviamente, si tratta si supposizioni poiché i diretti interessati al momento hanno preferito non commentare l'accaduto.

De Lellis avrebbe lasciato degli indizi sui social

Nei giorni scorsi, Giulia De Lellis era finita al centro del gossip: il giorno di San Valentino l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una stories, su Instagram, in cui metteva in risalto il brano di Rihanna e Miky Ekko.

Non ci sarebbe nulla di male, se non che quella canzone è stata utilizzata dal dating show di Maria De Filippi per l'ultima esterna - prima della scelta - tra Damante e De Lellis.

La stessa influencer aveva commentato il tutto con un cuore spezzato e aveva scritto: "This song". In poco tempo, i fan dei "Damellis" erano tornati a sognare un ritorno di fiamma tra la coppia: Giulia e Andrea sono usciti insieme da Uomini e Donne e nel corso di questi anni hanno dato adito a numerosi tira e molla. Attualmente De Lellis è impegnata con Carlo Beretta, mentre Damante è fidanzato con l'attrice Elisa Visari: i rumor, però, da tempo parlano di una crisi per entrambe le coppie.