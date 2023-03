Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara visibili tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Turchia segnalano che Gulten Taskin (Selin Genç) sarà al settimo cielo quando Cetin Cigerci uscirà dal carcere grazie alla deposizione di Rusten.

Terra amara, anticipazioni: Gulten accetta di sposare Rusten

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Cetin riuscirà a ottenere la libertà.

Tutto inizierà quando il tirapiedi di Fekeli (Kerem Alışık) fingerà di sequestrare Gulten per metterla con le spalle al muro.

La domestica così ammetterà di essere stata abusata da un uomo ormai defunto al termine di un duro confronto. Neanche a dirlo, Cetin non faticherà a mettere insieme tutti i tasselli del puzzle arrivando a capire che la sua amata era finita nelle mani di Ercument Akman (Rüzgar Aksoy).

Nonostante questo, Gulten continuerà a respingerà il corteggiamento di Cigerci in quanto non vorrà avere al suo fianco una donna incapace di dimenticare la violenza subita. Pertanto, Taskin accetterà di sposare un uomo più anziano di lei, un certo Rusten, già padre di tre figli.

Cetin viene arrestato per aver sparato al rivale

Nelle puntate turche di Terra amara, Fadik informerà Cetin che la sua amata si sta fidanzando ufficialmente con il rozzo Rusten.

Il tirapiedi di Fekeli così correrà alla fattoria dei Yaman per dichiarare tutto il suo amore a Gulten, se non accadesse l'imprevisto. Tra i due rivali nascerà una violenta rissa. Cigerci arriverà a sparare a Rusten per legittima difesa, tanto da mandarlo in ospedale. Julide, a questo punto, non potrà fare altro che arrestare il giovane in attesa di chiarire tutta la faccenda.

Nel frattempo, Gulten capirà di nutrire per Cetin dei veri sentimenti. La donna così si recherà in carcere dove gli prometterà di attenderlo fino alla fine della sua condanna.

Gulten felice della scarcerazione di Cetin: prossime puntate di Terra amara

Fortunatamente il tirapiedi di Fekeli rimarrà solo un mese dietro le sbarre grazie alla deposizione di Rusten.

Quest'ultimo testimonierà di aver estratto l'arma da fuoco per primo, tanto da costringerlo a difendersi. Neanche a dirlo, Gulten apparirà felice per la scarcerazione del suo amato, sebbene il lieto fine per la coppia sia ancora lontano. La domestica non avrà ancora messo al corrente la sua famiglia della sua nuova relazione con Cetin. Come reagirà Gaffur a tale novità? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per sapere come evolverà questa story-line.