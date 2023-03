Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini finisce nel mirino del Codacons, dopo la deriva volgare e trash delle ultime settimane, che ne chiede la chiusura definitiva.

In queste settimane lo show Mediaset è finito al centro dell'attenzione per una serie di atteggiamenti volgari da parte di alcuni concorrenti, che hanno spinto Pier Silvio Berlusconi a intervenire per chiedere un cambio di rotta.

La stoccata finale però è arrivata dal Codacons, che in queste ore ha chiesto di cancellare definitivamente il reality show dal palinsesto.

Scoppia la polemica sul GF Vip: il Codacons chiede la chiusura

Le ultime puntate serali del GF Vip 7 di Signorini sono finite al centro delle polemiche dopo la deriva volgare intrapresa dallo show a causa dell'atteggiamento di alcuni concorrenti che si sono rivelati irrispettosi nei confronti del pubblico da casa.

In campo è sceso anche Pier Silvio Berlusconi che, furioso per la deriva volgare del programma, ha chiesto ad Alfonso Signorini e alla produzione del reality show di attuare un cambio di rotta, e di procedere con una linea editoriale differente, che potesse rendere il reality show di nuovo appetibile al pubblico del prime time di Canale 5.

Da quel momento le regole del GF Vip sono cambiate drasticamente e i concorrenti che non hanno rispettato le regole sono stati prontamente bacchettati e in alcuni casi squalificati dal gioco.

'È tempo di chiudere il GF Vip', la richiesta del Codacons sul genere reality show

I colpi di scena non sono finiti qui, perché a lanciare l'ennesima stoccata nei confronti del GF Vip 7 ci ha pensato il Codacons.

Il presidente Carlo Rienzi, in un'intervista a Nuovo tv, ha mosso una critica nei confronti del reality show di Canale 5, tanto da chiederne la chiusura immediata.

"Non c'è altro da dire, lo chiedono gli spettatori stessi: è tempo di chiudere il Grande Fratello Vip e i reality in genere", ha dichiarato Rienzi aggiungendo che i dirigenti della tv commerciale non possono pensare di andare avanti ancora a lungo con questo genere televisivo.

"È tempo ormai di ritirare dai palinsesti questi programmi, ormai obsoleti e impresentabili", ha aggiunto ancora Rienzi puntando il dito contro il reality show di Canale 5.

'Le edizioni di Barbara d'Urso meno grevi', la stoccata contro il GF Vip di Signorini

Come se non bastasse Rienzi ha stroncato le edizioni del GF Vip condotte da Signorini ed ha spezzato una lancia in difesa di Barbara d'Urso, anche lei in passato criticata per il suo GF Nip (edizione con personaggi sconosciuti).

"Barbara d'Urso veniva presa di mira quando conduceva il GF, ma le sue edizioni erano meno grevi", ha sentenziato il presidente del Codacons.