Cresce l'attesa per la registrazione della seconda puntata di Amici 2023, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che continua a registrare ottimi ascolti in prime time.

Il prossimo giovedì 23 marzo ci sarà spazio per le riprese di questo secondo appuntamento del serale dove, a tenere banco, saranno le sfide dirette tra gli allievi dello show, che potrebbero portare a due nuove eliminazioni definitive dal cast del talent di Canale 5.

Le prime anticipazioni sulla seconda registrazione di Amici 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che questo giovedì 23 marzo si svolgeranno le riprese del secondo appuntamento che andrà poi in onda sabato 25 marzo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

I vari allievi di questa ventiduesima edizione del talent show saranno chiamati ad affrontare nuove sfide dirette che porteranno la giuria a decretare i nomi dei concorrenti che dovranno dire addio alla trasmissione al termine della serata.

I colpi di scena non mancheranno: le prime anticipazioni rivelano che sono arrivate già i nuovi guanti di sfida di questa settimana.

Il prof Rudy Zerbi ha chiesto a Wax di affrontare una sfida immediata contro il suo allievo Aaron, dopo che la sua prof Arisa aveva rifiutato il guanto della scorsa settimana per via delle troppe restrizioni imposte dall'insegnante.

Cricca tra i concorrenti a rischio dalla seconda puntata di Amici 2023

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa sfida diretta tra Wax e Aaron, al termine di questa registrazione della seconda puntata del serale di Amici 2023 potrebbero essere sempre due gli allievi a farne le spese e quindi ad uscire di scena dal cast del talent show di Maria De Filippi.

Tra i concorrenti in bilico, al momento, figura il nome di Cricca: il cantante è apparso fortemente preoccupato in casetta e non ha nascosto che, nel caso in cui la sua squadra dovesse nuovamente perdere le sfide in questa seconda puntata, è lui a rischiare maggiormente.

Del resto, Cricca può essere considerato uno dei concorrenti "miracolati" di questa edizione: dopo la sua eliminazione in una delle puntate del pomeridiano, venne poi rimesso in gara per volere della sua prof Lorella Cuccarini.

Gianmarco in bilico nella seconda registrazione di Amici 2023

Adesso, quindi, Cricca potrebbe tornare a rischio eliminazione dal talent show di Maria De Filippi e con lui, al termine di questa seconda puntata del serale di Amici 2023, potrebbe ritrovarsi in bilico anche il ballerino Gianmarco.

Pure lui, come Cricca, è tra quelli che costantemente messo in discussioni e per lui questa seconda registrazione potrebbe essere quella decisiva.