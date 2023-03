L'ultima settimana di marzo sarà movimentata per i fan della soap Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti le puntate dal 27 al 31 marzo riportano che la presenza di Lara continuerà a suscitare sentimenti tutt'altro che positivi in Marina, al punto che la donna finirà per mettere involontariamente a rischio la vita di sua nipote Irene. Una telefonata strana rischierà di mandare in fumo i piani di Lara. Dopo l'ultimatum di Eugenio, Viola si deciderà a fare chiarezza sul suo futuro sentimentale e sceglierà uno dei due uomini.

Intanto

Un posto al sole anticipazioni fino al 31/3: Irene in pericolo per colpa di Marina

Marina, presa da tutt'altro, finirà per pagare cara la sua distrazione quando Irene avrà un incidente che metterà in allarme i suoi genitori. Nonostante i sensi di colpa per l'accaduto, Giordano non potrà fare a meno di sentirsi gelosa per Lara la quale, dal canto suo, approfitterà della tensione tra la rivale e Roberto per avvicinarsi all'uomo. A un tratto arriverà una inattesa telefonata, destinata a stravolgere le carte in tavola di Lara.

Samuel fa un'inattesa confidenza a Nunzio nelle prossime puntate di Un posto al sole al 31/3

Nonostante la notte di bagordi, il primo esame di Manuela avrà esito positivo.

Ciononostante la ragazza non riuscirà a godersi appieno il risultato ottenuto. Intanto Micaela farà una inattesa confidenza a Nunzio proprio nei confronti di Samuel. La giovane Cirillo non vorrà saperne di lasciare in pace il cuoco, diventando sempre più spavalda nel corteggiamento. Mentre Samuel e Nunzio sembreranno indifferenti alle sorti del Caffè Vulcano, la proprietaria deciderà di risollevarne le sorti, ma come?

Un posto al sole puntate 27 - 31 marzo: Silvia ignora chi abbia fomentato i commenti negativi

Gli spoiler di Un posto al sole rivelano che Silvia, del tutto inconsapevole di chi possa aver seminato zizzania con quei commenti negativi sul Vulcano, si auto convincerà di potersela cavare anche senza accettare la proposta che Silvia ha ricevuto da Alberto Palladini.

Mentre Diego cercherà di far aprire gli occhi alla donna, Otello non potrà più dare un contributo finanziario alla figlia, facendola sprofondare in un periodo talmente buio da mettere a rischio anche la sua sfera privata.

Un posto al sole: la scelta di Viola

Le anticipazioni di Upas al 31 marzo riportano che Marina e Roberto ripristineranno la loro serenità coniugale, ma poco dopo dovranno vedersela con un'improvvisa emergenza destinata a portare forte apprensione in Ferri e Lara. A quanto pare i piani della perfida Martinelli inizieranno a germogliare, in quanto la donna sarà pronta a tutto pur di riprendersi Roberto con i suoi tentativi di manipolazione. Fin dove si spingerà?

Spazio anche a Viola Bruni nelle prossime vicende di Un posto al sole.

La maestra sarà a un bivio e dovrà prendere una decisione definitiva: suo marito Eugenio o Damiano? Ebbene Viola sceglierà di salvare il suo matrimonio e insieme a Eugenio darà la lieta notizia al figlio Antonio. Mentre Otello coinvolgerà Franco per rimettere in funzione una vecchia moto, l'atteggiamento strano di Renato provocherà dei dubbi in Giulia.