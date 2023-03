Il Grande Fratello Vip 7 avrebbe messo in crisi Pier Silvio Berlusconi. Le ultime indiscrezioni di queste ore rivelano che il vice presidente Mediaset non avrebbe affatto gradito i contenuti trasmessi nel corso dell'ultima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, in onda il 2 marzo in tv.

E, le conseguenze non si sarebbero fatte attendere, dato che in queste ore è sparita dal sito ufficiale Mediaset la puntata in questione.

Deriva volgare per il Grande Fratello Vip: Pier Silvio Berlusconi sarebbe furioso

Nel dettaglio, l'ultima puntata del GF Vip è stata caratterizzata da numerosi scontri verbali che non sarebbero piaciuti per niente a Pier Silvio Berlusconi.

Il vice-presidente Mediaset, dopo aver visionato personalmente la puntata, pare che non abbia affatto gradito la deriva trash e volgare presa dal reality show condotto da Alfonso Signorini, al punto da decidere di bloccare la messa in onda della replica su La5.

E, come se non bastasse, in queste ore è arrivato anche un altro durissimo provvedimento da parte di Mediaset contro il reality show.

Dal sito ufficiale, infatti, è sparita l'ultima puntata del GF Vip, trasmessa giovedì 2 marzo su Canale 5 e seguita in televisione da una media di 2,6 milioni di spettatori.

Cancellata l'ultima puntata del GF Vip dal sito ufficiale Mediaset

Berlusconi junior si sarebbe infuriato ritenendo che, quanto trasmesso in prime time su Canale 5, avrebbe mancato di rispetto agli spettatori e quindi al pubblico affezionato del reality show.

Da qui la decisione di cancellare l'appuntamento di questo giovedì sera anche dal sito ufficiale Mediaset, dove al momento sono visibili tutte le puntate serali trasmesse in questi mesi, fatta eccezione per quella del 2 marzo.

Tuttavia, la furia di Pier Silvio Berlusconi non coinvolgerebbe in prima persona Alfonso Signorini: sempre secondo le indiscrezioni che sono emerse in queste ore, il vice-presidente Mediaset avrebbe avuto modo di parlare e conversare con il conduttore del reality show.

Alfonso Signorini sarebbe 'salvo' dalla furia di Pier Silvio sul Grande Fratello Vip

Ebbene, Signorini si sarebbe detto d'accordo con Pier Silvio e anche lui avrebbe duramente condannato la deriva trash e volgare del reality show nel corso delle ultime puntate.

Il motivo di questa deriva, però, sarebbe legato ad alcune scelte fatte dagli autori del reality show Mediaset che proseguirà la sua messa in onda fino al 3 aprile.

Cosa succederà a questo punto? Dopo i duri provvedimenti da parte di Pier Silvio Berlusconi, ci sarà un cambio registro nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo già dalla puntata di questo lunedì 6 marzo 2023.