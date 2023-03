Nikita Pelizon si riavvicina di nuovo a Luca Onestini all'interno della casa del Grande Fratello Vip e scoppia la polemica dei fan sui social.

In queste ore, la concorrente ha avuto modo di festeggiare il suo compleanno assieme ai compagni di gioco di questa avventura.

L'ex tronista Luca, nonostante i dissapori che ci sono stati in passato con Nikita, ha scelto di non mettersi da parte durante la festa, mostrandosi cordiale e affettuoso con la ragazza, al punto da spiazzarla e stupirla.

'Non ti abbracciavo da quattro mesi', Nikita si riavvicina a Luca al GF Vip

Nel dettaglio, Nikita ha celebrato il suo compleanno all'interno della casa del GF Vip assieme a tutti gli altri concorrenti che sono arrivati ormai al rush finale di questa settima edizione.

La concorrente ha potuto contare anche sull'affetto di Luca Onestini che, in questa occasione, ha deciso di mettere da parte l'ascia di guerra nei confronti di Pelizon come quando aveva buttato il sale a terra al suo passaggio, lasciandosi alle spalle le incomprensioni che ci sono state tra di loro in queste settimane.

"Non ti abbracciavo da quattro mesi", ha esclamato Nikita parlando con Luca dopo la festa e mostrando così l'ennesimo segnale di riavvicinamento nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne.

I fan del GF Vip sbottano contro Nikita: 'Senza dignità'

Sta di fatto che, questo modo di fare di Nikita, non ha convinto più di tanto i fan social, molti dei quali sostengono che la ragazza dovrebbe mettersi l'anima in pace, dato che l'ex tronista non sarebbe interessato a lei.

"Comunque Nikita, fattene una ragione: Luca non ti vuole ed è stato molto chiaro", ha commentato un utente sui social.

"Quanto è cringe questa dichiarazione di Nikita per Luca: mi sento in imbarazzo per lei, visto che fino a poche settimane fa lo faceva passare per un maniaco", ha commentato un altro utente social.

"Questa ragazza fa davvero paura. Ma la dignità di accettare un no e andare avanti?", ha commentato ancora qualcun altro contro Nikita.

Intanto, in vista della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip di questo lunedì sera, ci sarà spazio per la proclamazione del terzo finalista ufficiale di questa settima edizione.

Nikita in lizza per il televoto del terzo finalista al Grande Fratello Vip 7

Gli spettatori da casa saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza e, al televoto, spicca anche il nome di Nikita che si giocherà così l'accesso alla finalissima di quest'anno assieme ad Antonella, Milena e Giaele.

Chi delle quattro vippone riuscirà ad avere la meglio a questo televoto? I sondaggi social delle ultime ore vedono in netto vantaggio Giaele, la quale potrebbe riuscire a superare anche la super-favorita Nikita Pelizon.