Chi crescerà il bambino di Gemma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? La situazione a casa Colombo è molto complicata. Veronica è agitata per il futuro della figlia e spera che il bimbo che aspetta venga affidato a lei e a Ezio, un modo che la terrebbe legata al compagno per sempre. Nel frattempo, Ezio ha deciso di non abbandonare la sua famiglia, rinunciando a Gloria per l'ennesima volta. La povera Moreau, nei prossimi episodi della soap non avrà altra soluzione se non quella di partire per l'America raggiungendo la figlia Stefania e sperando di trovare un po' di pace.

Sarà un addio definitivo? I colpi di scena non sono finiti qui perché Gemma accetterà di sposare Landi ormai certa di non poter più tornare con Marco. Ma ecco che quando tutto sembra ormai organizzato, il giovane Sant'Erasmo arriva a Milano senza Stefania, spiazzando la sua ex fidanzata.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Gemma accetta di sposare Roberto

Stando alle nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore Gemma verrà spiazzata dalla proposta di Roberto di crescere il loro bambino insieme da marito e moglie. Dopo qualche titubanza, la giovane Zanatta finirà con l'accettare di sposare Landi, certa di non poter tornare con Marco, ormai lontano e felice al fianco di Stefania. O almeno, questo è quello che sta facendo credere a tutti.

Già, perché ci sarà un colpo di scena inaspettato che cambierà tutti gli equilibri all'interno della soap opera in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: Marco spiazza Gemma

Come svelano gli spoiler della soap opera in onda nel pomeriggio di Rai 1, Marco arriverà a Milano senza avvisare nessuno e senza la presenza di Stefania, con la quale, molto probabilmente, non ha risolto la crisi che già lo stava facendo soffrire tempo fa.

Gemma verrà spiazzata da questo ritorno e metterà in discussione la sua scelta di sposare Roberto. Che cosa succederà quando e se Marco scoprirà che la sua ex fidanzata aspetta un bambino da lui?

Gemma perde il bambino nel finale di stagione Il Paradiso delle signore 7?

Se il giovane Sant'Erasmo scoprisse di stare per diventare padre, difficilmente si sottrarrebbe dalle sue responsabilità.

Con tutta probabilità, ci potrebbe essere un matrimonio tra Gemma e Marco nel finale di stagione Il Paradiso delle signore ma si affaccia un'altra inquietante ipotesi. Pressata dalla situazione e non serena, Gemma potrebbe anche perdere il bambino che aspetta, destabilizzando il suo ex fidanzato e tutta la sua famiglia. Che cosa succederà dunque nelle ultime puntate della soap? Non resta che seguire gli episodi per sapere come evolveranno le trame.