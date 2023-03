Nel pomeriggio di mercoledì 15 marzo, Luca Onestini si è reso protagonista di un gesto che sta facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello Vip 7: il concorrente emiliano ha infatti gettato alle sue spalle del sale dopo il passaggio di Nikita Pelizon in cucina. Sui social, alcuni utenti stanno chiedendo dei provvedimenti nei confronti di Onestini, mentre altri stanno spezzando una lancia a suo favore.

Il gesto finito al centro delle polemiche

Questo pomeriggio Luca Onestini ha dovuto lavare i piatti. Mentre il concorrente era intento a riassettare la cucina, Antonella Fiordelisi lo ha raggiunto e i due hanno scambiato due chiacchiere.

Successivamente anche Nikita Pelizon ha raggiunto entrambi e ha ascoltato parte della conversazione senza dire però nulla. In un secondo momento, Antonella e Nikita sono andate via insieme mentre Onestini è rimasto a lavare le stoviglie. Ad un certo punto il concorrente si è voltato e dopo essersi accertato di essere rimasto solo in cucina si è gettato del sale alle spalle.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, il gesto di Luca Onestini non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, alcuni utenti hanno giudicato di cattivo gusto quanto fatto dal concorrente: “Guardate il gesto di Luca verso la fine del video. Non voglio pensare male, ma giudicate voi”. Un altro utente ha sostenuto che è inaccettabile un atteggiamento del genere all’interno di un programma televisivo come il Grande Fratello Vip 7.

Un ulteriore telespettatore del Reality Show ha chiesto alla produzione dei provvedimenti, poiché Nikita da tempo sarebbe stata presa di mira da alcuni concorrenti.

Tra i vari commenti, c’è anche chi ha cercato di spezzare una lancia a favore di Onestini. Secondo un utente, infatti, il concorrente sarebbe solito gettare del sale alle sue spalle.

Cosa deciderà la produzione nei confronti di Onestini?

Al momento non è chiaro cosa deciderà di fare la produzione del Grande Fratello Vip 7. Luca Onestini attualmente si trova al televoto insieme a Nikita, Micol, Antonella, Milena, Giaele e Daniele. Nel caso venissero presi dei provvedimenti nei confronti del concorrente per il gesto effettuato, il televoto dovrebbe essere annullato.

In seguito alle segnalazioni dei vari utenti, gli autori dovranno accettare infatti se il gesto è avvenuto realmente per via del passaggio della modella triestina in cucina. Per chi non lo sapesse, nei primi mesi del programma Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un gesto simile: la concorrente aveva sputato per terra dopo il passaggio di Nikita. In quell’occasione, la redazione decise di aprire un televoto-flash per far decidere ai telespettatori se poteva o meno proseguire il proprio percorso nel gioco.