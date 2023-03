Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare Edoardo Donnamaria. Su Instagram, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondere alla domanda di un follower in cui gli è stato chiesto cosa pensa dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Senza giri di parole il personal trainer ha sostenuto di non avere una buona considerazione di Donnamaria.

Che cos'è successo?

All'inzio della relazione nata tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Chiofalo (conosciuto anche con il soprannome di Lenticchio) aveva speso parole di stima nei confronti di quest'ultimo: secondo lui Edoardo non sapeva cosa gli sarebbe aspettato una volta uscito dalla casa di Cinecittà.

Oggi, però, il pensiero del personal trainer romano è completamente cambiato. Su Instagram, dopo aver aperto il box domande un utente ha chiesto: "Cosa pensi di Donnamaria?". Anziché glissare, il diretto interessato ha deciso di vuotare il sacco: "Preferisco non abbassarmi al suo livello". L'ex di Fiordelisi è convinto che Edoardo cerchi di metterlo in cattiva luce agli occhi di Antonella per prendere più punti. Inoltre è sicuro che Donnamaria comportandosi così dimostra di essere una persona insicura a livello psicologico: "Penso che lui si commenti da solo". Chiofalo ha precisato di ricevere quotidianamente dai suoi fan dei video in cui si sente Donnamaria screditarlo e deriderlo per il suo aspetto fisico.

Infine l'ex di Antonella Fiordelisi ha confidato che sui social preferisce non dire nulla su Edoardo, ma nel momento in cui dovesse incontrarlo lontano dai riflettori non esiterà ad avere un confronto.

Chiofalo e Fiordelisi: secondo lui la storia sarebbe finita per colpa del papà di Antonella

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno avuto una relazione durata quasi tre anni: la coppia era a un passo dalla convivenza.

La storia è giunta al capolinea, dopo che l'influencer è venuta a conoscenza di un tradimento del suo fidanzato.

Al contrario, "Lenticchio" in una vecchia intervista rilasciata a Casa Pipol ha sostenuto che il padre di Antonella avrebbe fatto di tutto per farli lasciare. Secondo lui, Stefano Fiordelisi avrebbe consigliato alla figlia di stare con Francesco fino a quando avrebbe raggiunto visibilità.

Edoardo e Antonella: torna il sereno al GFVip 7

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonella si è avvicinata a Edoardo: la relazione tra i due è stata più volte caratterizzata da alti e bassi. In seguito all'ennesimo litigio, tra i due sembra essere tornato il sereno. A meno di un mese dalla fine del programma, la coppia sembra voler vivere in serenità gli ultimi giorni restanti. Tuttavia, non mancano discussioni tra i due per motivi futili.