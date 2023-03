Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole e le nuove anticipazioni spiegano cosa accadrà nella puntata che andrà in onda mercoledì 15 marzo. Al centro dei riflettori ci saranno le vicende di Manuela (Gina Amarante) alle prese con la mancanza di Niko (Luca Turco), Viola (Ilenia Lazzarin) che dovrà prendere una decisione dopo la discussione tra Eugenio (Paolo Romano) e Damiano (Luigi Miele), e Otello (Lucio Allocca) che dopo la grave perdita della sua amata sua moglie deciderà di andare via da solo da Napoli.

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola indecisa tra Damiano e suo marito

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì raccontano che per Viola arriverà il momento di prendere una decisione importante sul suo futuro. Dopo aver saputo che sua moglie prova dei sentimenti per Damiano, Eugenio deciderà di affrontare il suo rivale e ci sarà uno scontro piuttosto accalorato tra i due. A quel punto Viola si renderà conto di non poter più andare avanti così e non potrà più rimandare la sua scelta per il futuro sentimentale. Per la madre di Antonio bisognerà capire se voler continuare la sua storia con Damiano o dare un'altra possibilità a Eugenio e al suo matrimonio.

Anticipazioni puntata di mercoledì 15 marzo: Manuela deluderà ancora Niko

La puntata di Un Posto al sole di mercoledì 15 marzo vedrà tra i protagonisti anche Manuela che continuerà a pensare a Niko. Per aiutare sua sorella, Micaela organizzerà un appuntamento al buio tra l'avvocato e la sua ex fidanzata, ma l'iniziativa non servirà ad ottenere i risultati sperati e provocherà in Niko l'effetto opposto.

Agli occhi del padre di Jimmy, infatti, l'immagine di Manuela sarà ulteriormente sminuita. Per i sogni di Manuela, quindi, sembrerà proprio non esserci più nessuna speranza. Umberto destabilizzerà Silvia.

Otello deciderà di trasferirsi definitivamente a Indica e lasciare Napoli

Le anticipazioni di Un Posto al sole di mercoledì 15 marzo rivelano che dopo il grave lutto subito per Otello sarà molto faticoso ricominciare a vivere senza la sua Teresina.

Dopo averci riflettuto, l'ex vigile prenderà la sofferta decisione di ritornare a vivere a Indica, in solitudine, e lasciare per sempre Napoli e Palazzo Palladini. In quei posti, infatti, è iniziata la sua storia d'amore con Teresa, lì hanno vissuto gli anni più felici della loro vita insieme. A Indica, Otello non avrebbe nessuno accanto e questo preoccuperà molto Silvia, Rossella e tutti gli amici dell'uomo, ma la loro apprensione non servirà a fargli cambiare idea. Nonostante il forte dispiacere, gli abitanti di Palazzo Palladini lasceranno Otello libero di decidere dove proseguire la sua vita.