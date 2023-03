Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 nelle scorse settimane, ma domenica 5 marzo in una diretta Instagram è tornata ad attaccare alcuni suoi ex compagni d'avventura. Nello specifico, la modella ha definito Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia una "coppia fake". Secondo lei, Edoardo si è solo avvicinato alla concorrente che poteva dargli maggiore visibilità. Al contrario, la modella ha elogiato la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La stoccata a Tavassi

Dana Saber in una diretta social ha risposto ad alcune domande dei suoi follower.

Tra i vari quesiti alla quale ha deciso di rispondere, c'è anche una domanda relativa agli "Incorvassi". Senza peli sulla lingua la modella ha rivelato di non credere minimamente a loro: "Ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no, è una truffa". L'ex gieffina ha precisato che non è la sola ad avere un pensiero negativo su Edoardo e Micol, poiché anche Ginevra Lamborghini ha detto di non credere a loro. Successivamente ha descritto Edoardo Tavassi come una persona molto furba che si è avvicinato alla persona più influente: "Tavassi ha capito che Micol è raccomandata". Inoltre Dana si è domandata come mai il Grande Fratello Vip 7 non abbia squalificato Tavassi dopo il van-gate: "Nonostante abbia fatto la cavolata più gossa è ancora lì".

Secondo Saber, il motivo è uno: se gli autori avessero squalificato Edoardo, Micol cosa avrebbe fatto all'interno del van da sola? Infine l'ex gieffina ha lanciato una frecciatina anche a Micol, sostenendo che è una concorrente senza personalità e senza carattere che trascorre ore davanti allo specchio per lisciare i capelli.

Dana era il suo nome, kamikaze il suo cognome, lanciare granare esplosive su inermi civili il suo mestiere, dire la verità il suo piacere. #GFvippic.twitter.com/DUnetyunsH — Tiresia (@ilCassandro) March 5, 2023

Saber sostiene che nella casa alcuni concorrenti avrebbero un cellulare

Nella diretta Instagram, Dana Saber ha lanciato una stoccata nei confronti dei concorrenti.

Nello specifico, l'ex gieffina ha riferito che alcuni di loro all'interno della casa di Cinecittà avrebbero un cellulare. Sebbene la diretta interessata non abbia fatto alcun nome, ha aggiunto un dettaglio fondamentale: "Chi ha la suite sopratutto...". Da regolamente è severamente vietato introdurre nella casa di Cinecittà uno smartphone, quindi il concorrente che l'ha utilizzato ha infranto il regolamento del Reality Show.

Sui social, gli utenti hanno ipotizzato che uno dei concorrenti in ballo potrebbe essere stato Antonino Spinalbese: l'ex di Belen Rodriguez dopo essere stato in clinica per un piccolo intervento chirurgico, ha avuto la possibilità di dormire nella suite.