Nelle scorse ore Ivana Mrazova si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Nikita Pelizon: in una storia su Instagram, l'influencer ha infatti sostenuto che la modella triestina sarebbe la prima a non volere che Luca Onestini parli di lei, ma poi si permette di insinuare cose mai accadute.

Nikita torna a parlare di Luca e Ivana sbotta

Nella prima metà di febbraio Ivana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite insieme a Matteo Diamante e Martina Nasoni. Nella 38^ puntata, i tre ex hanno dovuto abbandonare il programma.

Sabato sera nella casa Nikita Pelizon ha avuto un momento di sconforto e con Antonella è tornata a parlare della situazione con Luca Onestini: "Non c'è attrazione fisica, c'è il ricordo di quando stavamo bene, al contempo ha sempre pensato alla sua immagine anziché ai suoi comportamenti che non erano in linea con le parole".

La riflessione della modella triestina non è passata inosservata all'ex di Luca. Ivana, in una storia su Instagram, ha quindi deciso di replicare allo sfogo: "Sono sciocco-basita. C'è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei, ma è la prima a tornare ad insinuare cose inesistenti". Secondo Ivana, infatti, Nikita cercherebbe solo di avere delle clip in puntata, altrimenti non si spiegherebbe il suo atteggiamento. Infine Mrazova ha che il comportamento di Nikita non la stupisce affatto.

Murgia e Ivana criticano Pelizon

Sempre nel pomeriggio di domenica 5 marzo, Ivana e Nicole Murgia hanno avviato una diretta Instagram.

Le due ex coinquiline tra i vari argomenti trattati hanno dedicato spazio anche all'atteggiamento di Nikita Pelizon.

In particolare, Murgia ha chiesto a Ivana che cosa pensa sul fatto che la modella sia tornata a parlare e attaccare Onestini, così Mrazova ha spiegato di non comprendere Nikita, visto che il giorno del suo ingresso prima piangeva per Luca mentre al termine della puntata si è complimentata con lei: "Mi ha detto che era felice che fossi lì per Luca".

Poi Ivana ha aggiunto che in queste tre settimane lei e Pelizon non hanno mai avuto modo di parlare: "Appena io esco, lei si rimette a parlare di lui". Tra le cose che più hanno infastidito l'ex di Onestini ce ne è una in particolare: "Quando è uscita dalla sauna ha detto che Luca la guardava e le sorrideva". Infine l'influencer ceca ha fatto notare come lo staff di Pelizon abbia diffidato sia Onestini che Marzoli, impedendo che loro parlino di lei all'interno della casa.