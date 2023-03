Problemi in arrivo per Hatip: nelle puntate di Terra Amara che a breve verranno trasmesse su Canale 5, Tellidere dovrà fare i conti col passato. Dopo essersi macchiato dell'omicidio di Cengaver, Hatip con l'aiuto di Sermin ha fatto ricadere la colpa su Demir. Successivamente Sermin, su pressione da parte di Hunkar, scagionerà il cugino per cui il cattivo della serie non potrà dormire sonni tranquilli. In virtù di ciò, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, un'azione sconsiderata di uno dei suoi uomini - lo stesso che ha nascosto l'arma usata per l'omicidio e poi ritrovata dalla polizia - potrebbe metterlo nei guai, visto che la moglie verrà a conoscenza di tutta la verità.

Rasit, il tuttofare di Hatip, si mette nei guai

La figura di Hatip nei prossimi episodi della serie diverrà sempre più centrale. I guai per Tellidere inizieranno nel momento in cui uno dei suoi uomini più fidati, Rasit, resterà coinvolto in una rissa scoppiata in un locale di Adana. La guardia civile si metterà ben presto alla ricerca dell'uomo per capire come sono andati i fatti e si recherà a casa del suo datore di lavoro, per l'appunto Hatip.

Rasit sarà proprio nella tenuta di Hatip a svolgere dei lavori ma quest'ultimo mentirà alla polizia dicendo di non sapere dove si trovi Rasit e per di più obbligherà la moglie Nciye a mantenere il silenzio sulla questione. La scelta di Hatip di nascondere il suo tuttofare sarà legata all'omicidio di Cengaver.

In passato è stato proprio Rasit a occuparsi di occultare l'arma del delitto. La pistola, però, sarà stata ritrovata dalla polizia e la paura di Htaip sarà che Rasit involontariamente abbia lasciato le sue impronte sull'arma. Se così fosse, la guardia ci metterebbe davvero poco a collegare la morte dell'amico di Demir a lui.

Naciye scopre la verità

Rasit rispetterà l'ordine del suo signore di nascondersi, ma Hatip non sarà per nulla al sicuro. Messa in allarme dalla richiesta del marito di nascondere il tuttofare alla polizia, Naciye deciderà di ascoltare una conversazione tra Tellidere e Rasit per saperne di più. E in effetti, Naciye scoprirà ben presto che il vero responsabile della morte di Cengaver è proprio Hatip.

Cosa succederà a Hatip? Naciye, ancora inviperita per il tradimento del marito con Sermin, deciderà di svelare tutta la verità alla polizia o manterrà ancora il segreto per far restare il marito in libertà? Ciò sarà chiarito dalle prossime anticipazioni turche di Terra amara.