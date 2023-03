Daniele Dal Moro potrebbe essere il prossimo concorrente ad essere squalificato dal Grande Fratello Vip 7. Al termine della 40^ puntata, l'imprenditore veneto ha avuto l'ennesima discussione con Oriana Marzoli. Nel momento in cui i toni si sono alzati, la regia ha deciso di invitare i due "vipponi" alla calma e successivamente li ha censurati. Dal momento che le linee autoriali sono cambiate da due settimane, il concorrente potrebbe subire un provvedimento.

Che cos'è successo?

Durante la puntata Daniele e Oriana hanno avuto l'ennesimo confronto-scontro.

La concorrente venezuelana ha ribadito di volere più affetto dalla persona con cui si frequenta, mentre l'imprenditore ha sostenuto di aver fatto pure troppo per il suo modo di essere. Tornati in salotto dai compagni d'avventura, la discussione è proseguita e Dal Moro ha accusato Marzoli di giocare con le persone.

Nel post-puntata il 32enne si è sfogato con Giaele e Milena, spiegando di non riuscire a tollerare alcuni atteggiamenti di Oriana ma di avere sempre fatto finta di nulla. Nel momento in cui Daniele stava parlando, Marzoli è passata di lì e ha replicato. A quel punto l'imprenditore ha sbotatto: "Ho capito il valore che dai a quello che c'è tra di noi". Successivamente ha riferito di non avere più voglia di parlare con lei: "Ciao te lo dico io, ma chi vuole una come te a 30 anni?

Nessuno".

Dal Moro rischia di essere squalificato dal gioco

La discussione tra Oriana e Daniele ha iniziato ad assumere toni sempre più accesi. A un certo punto è intervenuta la regia, chiedendo ad entrambi di moderare i toni e i termini. Dal momento che i due "vipponi" hanno continuato ad urlarsi a vicenda, la regia ha preferito censurare la discussione.

In un secondo momento Micol Incorvaia si è confrontata con Oriana e si è detta preoccupata: "Lui ha proprio detto delle parolacce". A finire al centro della polemica è anche un confronto tra i due coinquilini durante uan pausa pubblicitaria: "Ok dico tutte le cose che non voglio che fai: non voglio che urli, che fai la scema con Luca, che parli in modo volgare, che mi rompi perché non abbiamo un rapporto intimo".

“Che mi rompi le palle perchè non scopiamo”



LUI SARÀ IL PROSSIMO DEFENESTRATO #GFVIP pic.twitter.com/gIW4rgiXJq — trashbiccis (@trashbiccis) March 9, 2023

Il discordo di Alfonso Signorini ai concorrenti

Dal momento che l'azienda ha deciso di cambiare le linee autoriali, dando più spazio al politicamente corretto Daniele Dal Moro potrebbe essere squalificato. Nella precedente puntata del Reality Show, Alfonso Signorini ha messo al corrente il cast del cambio direzione: "In questi mesi siamo intervenuti per degli atteggiamenti fuori controllo e un linguaggio volgare". Il conduttore ha precisato che a differenza di quanto pensano i "vipponi" le parolacce non sono più ammesse all'interno del programma: "Ci seguono anziani e bambini".

Il primo a farne le spese con la nuova linea autoriale, infatti, è stato Edoardo Donnamaria che è stato squalificato.