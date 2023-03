Can Yaman torna in Italia e rompe il silenzio anche sulla fiction Sandokan, annunciata un po' di anni fa e mai più realizzata.

Dopo un periodo di assenza nel nostro Paese, il protagonista della fiction Viola come il mare è rientrato in Italia per dare il via ad un tour benefico che gli permetterà di raccogliere fondi e aiutare gli adolescenti che vivono un disagio.

L'atteso ritorno in Italia di Can Yaman: ecco cosa sta facendo

Nel dettaglio, Can Yaman da qualche giorno è rientrato nel nostro Paese e lo ha fatto per dare il via al progetto benefico che ha intitolato "Break the wall", col quale intende raccogliere fondi che possano permettere a tanti ragazzini giovani che stanno vivendo un disagio oppure un problema di salute di uscire allo scoperto e tornare a prendere in mano le loro vite.

"Dopo la pandemia vedo tanti ragazzi che hanno problemi, si rifugiano nei social, preferiscono il mondo virtuale rispetto alla realtà", ha dichiarato il divo turco in una intervista al quotidiano La Repubblica.

L'attore protagonista di Viola come il mare ha avuto modo di rompere il silenzio anche su un suo progetto professionale che è stato annunciato un po' di tempo e mai più realizzato: il remake della fiction Sandokan.

Sandokan, Can Yaman rompe il silenzio sulla fiction

Nonostante l'annuncio ufficiale la serie non ha mai visto la luce, e stando alle parole di Can Yaman non si esclude che il progetto possa saltare.

"È un progetto internazionale importante, penso ci voglia tempo. Ma spero proprio che si riesca a fare", ha dichiarato l'attore che non ha saputo dire una data in cui inizieranno le riprese di Sandokan.

Insomma, tutto è ancora fermo e al momento non vi sono certezze sulla realizzazione di questo progetto che era destinato al prime time di Rai 1.

In attesa di scoprire quello che sarà il destino della fiction Sandokan e il progetto andrà in porto per davvero oppure no, l'attore turco è già confermato nel cast della prossima stagione di Viola come il mare, la serie televisiva prodotta da Lux Vide, che lo ha visto protagonista quest'anno al fianco di Francesca Chillemi.

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman

Le nuove puntate che andranno a comporre la seconda stagione sono state già confermate: le riprese dovrebbero cominciare nel corso dell'estate e non si esclude che la serie possa arrivare su Canale 5 nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset.

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame e gli intrighi che animeranno la seconda stagione di Viola come il mare, dove a tenere banco saranno proprio le vicende di Francesco Demir, il personaggio interpretato da Can Yaman, che si ritroverà così al centro dell'attenzione.