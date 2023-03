Al termine dei festeggiamenti per il suo compleanno, Nikita Pelizon ha fatto un bilancio. Parlando con Luca Onestini, la modella triestina non ha negato di essersi emozionata quando tutti le cantavano gli auguri di compleanno. Inoltre ha riferito a Luca di essere felicissima che anche lui abbia messo da parte tutti i dissapori del passato, tanto da abbracciarla dopo quattro mesi.

La riflessione di Nikita sul suo compleanno

Il 20 marzo, nella casa del Grande Fratello Vip 7 è stato festeggiato il compleanno di Nikita Pelizon. Nonostante le ruggini tra i "vipponi", la festa si è svolta nel migliore dei modi: a pranzo si sono ritrovati tutti in giardino per una grigliata, in serata hanno mangiato la torta e sulla casa di Cinecittà sono stati anche sparati dei fuochi d'artificio.

Una volta terminata la festa, Nikita si è ritrovata a commentare le emozioni vissute durante la giornata. In particolare, la modella si è confidata con Luca Onestini spiegando che stava per piangere quando tutti le hanno cantato "tanti auguri". Inoltre la neo 29enne ha riferito di aver pensato a quando era bambina: "Vi guardavo e dicevo: wow è tutto per me". Guardando Luca Onestini partecipare alla sua festa e ai preparativi, la diretta interessata ha evidenziato un gesto che per lei è molto importante: "Non ti abbracciavo da quattro mesi".

Sapete l'antipatia che nutro nei confronti di Onestini, peró posso dire di avere apprezzato questo gesto anche se mi fa paura?



IL MULTIVERSO UNICORNIANO #gfvip #nikiters pic.twitter.com/JQuKtwONuB — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 19, 2023

I motivi dei dissapori tra Nikita e Luca

Poco dopo l'ingresso di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello Vip 7, tra lui e Nikita Pelizon era nato un ottimo feeling.

Nel momento in cui la modella ha dichiarato di provare qualcosa per lui, quest'ultimo ha fatto un passo indietro. Da quel momento tra i due è calato il gelo: Onestini ha più volte insinuato che la coinquilina abbia inventato delle cose non veritiere sul suo cont, solo perché è stata rifiutata. Dal canto suo, Pelizon ha sostenuto di essere realmente infatuata e di non riuscire a dimenticarlo per via della convivenza forzata.

L'abbraccio tra Nikita e Luca nel giorno del compleanno della modella potrebbe avere sancito una sorta di "tregua" tra i due.

Nikita Pelizon riceve i fuochi d'artificio per il suo compleanno

Nel frattempo, le sorprese per Nikita Pelizon non sono finite: la modella triestina ha ricevuto in regalo i fuochi d'artificio. La festeggiata ha guardato lo spettacolo emozionata e più volte ha chiesto se fossero davvero per lei.

Edoardo Tavassi ha rassicurato la coinquilina: "Ma certo che sono per te". Luca Onestini invece con ironia ha affermato: "Secondo me è stato Donnamaria che ha aperto un'impresa", il riferimento è ai fuochi d'artificio della settimana prima per il compleanno di Antonella Fiordelisi.

Ad organizzare la sorpresa alla gieffina sono stati il suo ex fidanzato Matteo Diamante e la sua migliore amica Giulia, ma Nikita non può saperlo essendo "reclusa" all'interno della casa di Cinecittà.