Altro dolore in arrivo per Fekeli nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo la morte di Hünkar e Yilmaz dovrà affrontare anche la separazione improvvisa dal nipote Kerem Ali. Behice e Müjgan decideranno di trasferirsi a Istanbul grazie a ciò che hanno ereditato da Yilmaz, ma Fekeli non perdonerà alla dottoressa di portargli lontano il suo amato nipotino.

Behice e l'amore per il denaro

A Behice piacciono solo i soldi, ormai questa è una cosa più che chiara. Quando Müjgan stava per separarsi con Yilmaz, a lei interessava sapere solo quanti soldi sarebbero spettati alla nipote.

Per nascondere questa sete di denaro ha sempre detto che lei pensa solo al bene di Kerem Ali, ma in realtà le sue intenzioni saranno altre.

L'obiettivo di Behice sarà sempre quello di avere più soldi e l'unico a rendersi conto di questa cosa sarà proprio Fekeli: capirà che Behice agisce solo per interesse.

Il piano di Behice per trasferirsi a Istanbul

Nelle prossime puntate Behice rivelerà i suoi piani a Müjgan, che sarà ancora molto scossa per la morte di Yilmaz. Anche se non stavano più insieme, Yilmaz è sempre il padre di Kerem Ali. Behice, però, sarà molto dura con la nipote e le dirà di smetterla di pensare a ciò che fa Züleyha. Lei sta organizzando un piano che in tre mesi permetterà a entrambe di tornare a Istanbul, ma come?

Behice continuerà a consolare Fekeli per la morte di Yilmaz, successivamente gli chiederà la parte di eredità che Yilmaz ha lasciato a Müjgan, che venderanno per racimolare i soldi necessari per andare a Istanbul.

Fekeli scopre il piano di Behice

Behice, però, non avrà vita facile nel ranch. Avrà continui scontri con Nazire, ma per Fekeli sarà tutto chiaro: Nazire è di famiglia, mentre Behice è solo una donna malvagia che pretende sempre tutto dagli altri.

Fekeli, però, non è stato ancora informato del fatto che Behice e Müjgan vogliano trasferirsi a Istanbul.

Lo scoprirà nel peggiore dei modi, durante un litigio tra Behice e Nazire. Così Müjgan glielo confermerà: partiranno grazie all'eredità di Yilmaz e porteranno con sé Kerem Ali.

La disperazione di Fekeli

Fekeli non riuscirà a credere che Müjgan lo separi dal nipote, non avrebbe mai pensato che sarebbe stata capace di una cosa del genere.

Prima di partire le due donne andranno a salutare Fekeli e Behice si scuserà per le offese che gli ha fatto.

Fekeli non le guarderà in faccia, nonostante Müjgan lo supplichi: le ignorerà completamente. Non riuscirà a reggere il dolore di non potere più vedere il suo nipotino: aveva occhi solo per lui, soprattutto dopo la morte di Yilmaz. Ha sempre pensato che non sarebbero mai stati separati, invece purtroppo non sarà così.