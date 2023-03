Il serale di Amici è iniziato e i fan sono già proiettati su quello che accadrà giovedì 23 marzo, quando sarà registrata la seconda puntata. Nell'attesa delle nuove anticipazioni, però, gli spettatori si stanno chiedendo quanto c'è di vero dietro alle voci che vorrebbero Isobel e Cricca in crisi nera: il cantante ha pianto rivedendo le immagini dei primi baci che si è scambiato con la ballerina, mentre lei è apparsa fredda e quasi scocciata.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Rudy Zerbi che lo definisce noioso ma Cricca avrebbe altri problemi da risolvere al momento: stando a vari dettagli che i fan di Amici hanno colto guardando gli ultimi daytime, il cantante sarebbe in crisi con la fidanzata Isobel.

Nel giorno in cui tutti gli allievi promossi al serale hanno rivisto le immagini del loro percorso all'interno della scuola, gli spettatori hanno notato che i due ragazzi erano seduti in punti opposti dello studio e non si sono considerati per tutta la durata del video.

Quando sono state mostrate le coppie che si sono formate in casetta durante l'anno, poi, il giovane è scoppiato a piangere e i compagni che aveva vicino lo hanno consolato. Nel momento in cui l'inquadratura è andata sul viso della ballerina, ha catturato un'espressione gelida e distaccata, molto lontana da un'emozione positiva che dovrebbe vivere una persona felice e innamorata.

Le teorie del pubblico di Amici

La faccia glaciale di Isobel e le lacrime di Cricca, hanno portato molti fan di Amici a formulare un'ipotesi sul loro rapporto: se rivedendo i primi baci che si sono scambiati in casetta hanno reagito in questo modo, è probabile che tra i due le cose non vadano affatto bene.

Da qualche giorno, dunque, in rete si rincorrono le voci su una possibile crisi in corso tra il cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo e la ballerina di Zerbi-Celentano, una coppia che è nata poche settimane prima dell'inizio del serale e che ha destato sin da subito tanti dubbi nel pubblico.

I daytime che sono andati in onda fino ad oggi, 20 marzo, non hanno approfondito l'argomento: non si sa ancora, dunque, se i due ragazzi stanno ancora insieme oppure se hanno deciso di allontanarsi per vivere l'esperienza del prime time in modo individuale e con zero coinvolgimenti emotivi.

Attesa per il secondo serale di Amici

Nell'attesa che venga fatta chiarezza su una delle coppie che sono nate nella scuola quest'anno (gli altri ancora fidanzati sono Federica e Piccolo G, Megan e Gianmarco, Rita e Niveo), gli spettatori stanno discutendo di un altro Gossip che è trapelato negli ultimi giorni.

Da quando è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici, molti fan hanno sposato la teoria secondo la quale Francesca Tocca potesse essere incinta: la professionista del talent-show non si esibisce da tempo e sabato scorso ha sfoggiato un vestito largo che nascondeva le sue forme.

La danzatrice di latinoamericano ha deciso di usare i social network per fare chiarezza sia su questa indiscrezione che su quella che la voleva nuovamente lontana dal marito Raimondo Todaro.

"Prima ero in crisi, ora sono incinta. Giornalisti fate pace col cervello che rischiate di diventare poco credibili. Ovviamente smentisco tutto", è questo il messaggio col quale la protagonista del cast ha negato di aspettare il suo secondo figlio.

Il prime time di Amici, dunque, è ufficialmente iniziato e tra pochi giorni si conosceranno già i nomi di altri due allievi eliminati: dopo Megan e NDG, le squadre stanno per perdere altri cantanti o ballerini in base alle preferenze che paleseranno i tre componenti della commissione esterna.