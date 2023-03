A un mese dalla finale del Grande Fratello Vip 7 gli equilibri stanno cambiando: nell'ultimo periodo è sembrato che non esistano più due fazioni all'interno della casa, ma che ci sia un gruppo coeso. L'avvicinamento di Antonella Fiordelisi agli "Spartani" non è stato visto di buon occhio da Nikita Pelizon: secondo lei, l'influencer si è avvicinata all'altro gruppo per strategia.

La riflessione di Nikita su Antonella

Fino a qualche giorno fa, Antonella non riusciva ad avere un rapporto sereno con gli amici di Edoardo Donnamaria: tra gli scontri più duri, vanno segnalati quelli con Tavassi e Micol.

Ma non è tutto: in passato la 24enne ha discusso animatamente anche con Giaele e Oriana.

Dopo la puntata di giovedì 2 marzo, Antonella si è avvicinata agli "Spartani", ma il suo "cambio di rotta" non è stato ben visto da Nikita e Davide. Quest'ultimo in una clip mostrata nella 39^ puntata ha affermato: "Antonella è sparita. Mi viene da pensare che ti siamo stati d'aiuto solo perché dall'altra parte le cose non andavano". Pelizon invece ha aggiunto: "Antonella si sta semplicemente cercando di pararsi il lato B".

La modella triestina in puntata ha confermato il suo pensiero. Secondo lei, dopo gli attriti delle settimane precedenti, è impossibile recuperare un rapporto. Stando al punto di vista di Nikita, l'avvicinamento di Fiordelisi agli amici di Donnamaria potrebbe essere dettato da una strategia ai fini del gioco.

La replica di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non ha nascosto di esserci rimasta male per i giudizi di Davide e Nikita. Al tempo stesso, la diretta interessata ha riferito di non essere diventata amica degli "Spartani" tutto ad un tratto, ma semplicemente di voler vivere l'ultimo mese di convivenza forzata in serenità. Secondo lei, i suoi amici potrebbero esserci rimasti male per il distacco: "Non sono stata molto presente".

Tuttavia, Fiordelisi è detta felice sul fatto che gli amici del suo fidanzato si siano ricreduti sul suo conto.

Il commento di alcuni utenti su Antonella e Nikita

Il commento al vetriolo di Nikita Pelizon su Antonella Fiordelisi non è passato inosservato ai telespettatori.

Su Twitter, da settimane ci sono alcuni utenti che sostengono che l'amicizia tra Antonella e Nikita sia solo per strategia.

In seguito alle dinamiche scaturite nella 39^ puntata del Reality Show, un utente ha affermato: "Ha ragione, perché lei si avvicinata agli Spartani per strategia". Un utente ha riferito che Fiordelisi abbia deposto l'ascia di guerra nei confronti degli amici di Donnamaria, solo perché i suoi amici sono stati eliminati uno ad uno. Un altro utente invece ha spezzato una lancia a favore di Antonella: "Qui la vera stratega è Nikita che mette il gioco davanti a tutto".