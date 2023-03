Denis Boscaini, amica di Carola, "spoilera" la scelta finale che avverrà questo pomeriggio a Uomini e donne. I fan della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi attendono con trepidazione la registrazione della scelta di questo martedì 7 marzo 2023, dato che dovrebbe esserci la scelta finale del tronista Federico Nicotera.

Attesa per la giornata di ieri, alla fine non c'è stata: il tronista non è proprio entrato in studio e ciò lascerebbe pensare che oggi sarà lui il grande protagonista della registrazione, al centro dell'attenzione con la sua scelta finale tra Alice e Carola.

Grande attesa per la scelta di Federico a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con la registrazione di Uomini e donne di questo martedì 7 marzo, si preannuncia già attesissimo dai numerosissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, i quali attendono di scoprire e sapere chi sarà la scelta finale di Federico.

Da un po' di mesi, infatti, il giovane tronista romano sta portando avanti il suo percorso con Alice e Carola, le due pretendenti che ha deciso di portare al "rush finale" di questa avventura.

Lui stesso, in un video postato ieri pomeriggio sulla pagina Witty Tv, ha confessato che a questo punto sente l'esigenza di uscire di scena dalla trasmissione per viversi la sua storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

L'amica di Carola 'spoilera' la scelta di Federico a Uomini e donne

Ebbene, a fare un po' di chiarezza su quello che succederà nel corso della registrazione di U&D di questo pomeriggio, ci ha pensato la migliore amica di Carola.

Denise, sempre presente nelle stories social che la giovane corteggiatrice pubblica sul suo profilo social, in queste ore ha postato una story in cui ha "spoilerato" la scelta che avverrà questo pomeriggio in trasmissione.

"Gonfie così", è la scritta che compare in sovraimpressione nel filmato di Denise, che appare in treno proprio assieme ad Alice, intente a raggiungere la Capitale per la registrazione di Uomini e donne di questo pomeriggio.

'Andrà tutto bene', l'amica di Carola la tranquillizza prima della scelta a U&D

Un chiaro riferimento al fatto che, il percorso di Federico è andato ben oltre i tempi previsti ma finalmente oggi si arriverà al gran finale.

In sottofondo, Denise ha utilizzato il brano "Andrà tutto bene" di Nesli, con il quale ha voluto tranquillizzare l sua amica in merito a quello che succederà nel corso della registrazione di questo pomeriggio.

In attesa di scoprire come andrà a finire il percorso di Federico, Carola potrà contare sul sostegno della sua amica Denise che, questo pomeriggio, sarà al suo fianco durante la fatidica e attesissima registrazione della scelta.