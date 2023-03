Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir sorprenderà l'amante Ümit con uno splendido regalo. Non solo le regalerà un giradischi, ma insieme a lei organizzerà un weekend lontano da Adana, in maniera tale che possano vivere la loro tresca clandestina lontano da occhi indiscreti. Riuscirà Demir a trovare una bugia plausibile da raccontare a Züleyha?

Demir e Ümit trascorrono la notte insieme

Ümit vorrà porre fine al matrimonio tra Züleyha e Demir. Decisa a trascorrere una notte insieme a lui, una sera romperà un tubo di casa causando un allagamento.

Chiamerà Demir per andarle in soccorso e lui "obbedirà".

Züleyha e Sevda noteranno che Demir lascerà la villa in piena notte e la cosa sembrerà a entrambe molto strana. A ogni modo Demir arriverà da Ümit, aggiusterà il tubo e poi insieme si godranno la serata davanti a un bicchiere di vino. La situazione, però, prenderà una piega inaspettata. Dopo una furiosa lite i due finiranno per baciarsi, ma non solo: Demir e Ümit cederanno alla passione, e per la prima volta lui tradirà Züleyha.

Il regalo di Demir per Ümit

Demir e Ümit vivranno questa tresca clandestina come se stessero con la testa tra le nuvole, in piena spensieratezza. Lui la chiamerà al lavoro, e si incontreranno ancora e ancora. In fondo Ümit è una donna libera, ma non si può dire la stessa cosa di Demir, visto che è sposato con Züleyha.

Nonostante il matrimonio, però, Demir le dirà di essere completamente disponibile.

I due avranno anche modo di raccontarsi e un giorno Ümit gli dirà di non amare tanto la televisione, in quanto crede che sia un mezzo di comunicazione abbastanza noioso. Così Demir deciderà di farle un bel regalo.

I progetti di Demir e Ümit

Si presenterà a casa della giovane insieme a due suoi uomini con un pacco abbastanza grande, che contiene un giradischi.

Ümit sarà molto felice, non si sarebbe mai aspettata che Demir potesse farle un regalo così bello.

Insieme metteranno un disco e balleranno avvinghiati. Sembreranno due teneri innamorati ed è chiaro che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice attrazione fisica. Faranno infatti dei progetti per il futuro, ma anche a breve termine.

Si renderanno conto che sta diventando quasi impossibile tenere segreta questa liaison, così decideranno di andare fuori per qualche giorno: organizzeranno un weekend romantico lontano da Adana.

Per Ümit, ovviamente, non ci saranno problemi, mentre Demir dovrà trovare una scusa per stare qualche giorno lontano da Züleyha e i bambini. Non sembrerà tanto preoccupato, anzi si darà da fare per trovare un alibi che gli possa consentire di trascorrere felicemente questo fine settimana romantico.