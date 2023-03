Lunedì 13 marzo, su Canale 5, è andata in onda la 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Al termine della diretta, Oriana Marzoli ha criticato Antonella Fiordelisi sostenendo che stia tornando ad avere gli atteggiamenti delle precedenti settimane. Nel dettaglio, la concorrente venezuelana non ha gradito che l'influencer si sia intromessa in una discussione fra lei e Alberto De Pisis.

Oriana su Antonella: 'Vedi come ripaga la gente?'

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha dedicato uno spazio al battibecco avuta da Oriana con Alberto.

I due coinquilini anziché chiarire la situazione hanno avuto da recriminare ognuno le proprie ragioni.

Nel momento in cui Oriana stava cercando di chiarire con il suo amico, Antonella ha cercato più volte di intervenire nella discussione. Al termine della puntata, la stessa concorrente venezuelana ha criticato l'atteggiamento di Fiordelisi: "Stava mettendo il dito nella piaga". Oriana ha spiegato che in questi giorni, lei ha cercato di andare più volte incontro ad Antonella visto il momento delicato che sta vivendo per la squalifica di Edoardo Donnamaria. Tuttavia, Marzoli ritiene che la coinquilina stia tornando ad avere l'atteggiamento provocatorio delle precedenti settimane: "Siamo stati tutti molti carini nei suoi confronti, ma lei ricomincia".

Secondo Milena Miconi, in quel momento Fiordelisi si è sentita di spezzare una lancia a favore di Alberto perché hanno iniziato insieme il percorso all'interno del Grande Fratello Vip 7. In disaccordo, Marzoli ha replicato: "Vedi come ripaga le persone?". A questo punto non è escluso che la casa di Cinecittà sia nuovamente divisa in due gruppo: da un lato i "Spartani" (Giaele, Micol, Tavassi, Oriana e Luca), mentre dall'altro i Persiani (Antonella e Nikita).

Antonella interviene nella discussione tra Oriana e Alberto

In settimana, Oriana e Alberto hanno discusso perché quest'ultimo ha accusato la coinquilina di origliare un suo confessionale. Dal canto suo, la 31enne venezuelana ha ribadito di non avere ascoltato i suoi confessionale in quanto disinteressata, ma in quel momento la regia aveva chiamato lei e Giaele.

I due "vipponi" avevano chiarito, ma in puntata De Pisis ha sentito nella clip alcuni giudizi taglienti pronunciata da Oriana e Giaele sul suo conto.

Nel corso di una pausa pubblicitaria, Alberto e Oriana hanno cercato un chiarimento e Antonella Fiordelisi ha più volte cercato di intervenire. Secondo l'influencer salernitana, Marzoli non lascerebbe parlare le persone. Inoltre avrebbe infranto più volte il regolamento poiché ha il vizio di origliare i confessionali degli altri.