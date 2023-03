Continuano a riconcorrersi sul web le voci sull'idea che avrebbe Maria De Filippi per rinnovare il cast di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete da giorni, i veterani del Trono Over sarebbero ad un passo dall'addio: Armando e Riccardo, in particolare, potrebbero dismettere i panni di cavalieri in cerca dell'amore per vestire quelli di naufraghi della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Anche Gemma Galgani non avrebbe la certezza di essere riconfermata nel parterre della nuova edizione.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

I rumor sui cambiamenti che la conduttrice sarebbe pronta ad apportare al cast di Uomini e donne, aumentano col passare dei giorni: anziché spegnersi, infatti, queste voci vengono riprese dai siti specializzati e avvalorate da teorie sul futuro televisivo di alcuni personaggi storici del dating-show.

Mentre in tv viene mandata in onda la puntata in cui Maria si è mostrata infastidita da Riccardo e dalla sua poca chiarezza, sul web si dice che il cavaliere potrebbe non portare a termine la stagione 2022/2023.

Nell'ultimo periodo, infatti, sono tornati in auge alcuni gossip che vorrebbero Guarnieri tra i candidati al ruolo di concorrente della prossima edizione dell'Isola dei Famosi: il pugliese sarebbe dunque finito nel mirino di Ilary Blasi e della produzione, ma non da solo.

I dubbi sul futuro di Uomini e Donne

Quando manca meno di un mese all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in rete si torna a parlare della possibilità che tra i naufraghi possano figurare anche due storici protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.

A partecipare al reality sulla sopravvivenza, infatti, potrebbero essere anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: i due "antagonisti" del dating-show sarebbero pronti ad abbandonare temporaneamente Maria De Filippi per intraprendere l'avventura sulle spiagge dell'Honduras.

Il rumor in questione è tornato in auge da quando si è sparsa la voce sul rinnovamento del cast che la conduttrice del dating-show sarebbe pronta ad ufficializzare anche prima della fine della stagione.

Il programma condotto da Ilary Blasi esordirà su Canale 5 a metà aprile (subito dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 7), quindi c'è ancora tempo prima che i personaggi di U&D lascino lo studio per iniziare l'esperienza dall'altra parte del mondo.

Le chiacchiere sulla 'regina' di Uomini e Donne

Armando e Riccardo, però, non sono gli unici veterani del Trono Over che potrebbero non partecipare al finale di stagione. Stando ad un'indiscrezione che si rincorre in rete da giorni, la conduttrice di Uomini e Donne starebbe seriamente pensando all'eventualità di rinnovare il parterre non riconfermando le dame e i cavalieri che ne fanno parte da tanti anni, come Gemma Galgani.

La torinese è alla ricerca dell'anima gemella da più di un decennio (quella alla quale sta partecipando in questi mesi, è la tredicesima edizione del dating-show consecutiva) e il suo futuro televisivo sarebbe tutt'altro che certo.

La 73enne è tornata al centro delle dinamiche del programma grazie a Silvio e al passionale corteggiamento che le sta facendo da qualche settimana a questa parte: nell'ultimo anno, però, la donna ha ricoperto un ruolo di "comparsa" ed è stata all'ombra dell'amica Ida Platano (questo almeno finché la parrucchiera non ha lasciato il format insieme ad Alessandro Vicinanza).

Potrebbero essere almeno tre, dunque, gli addii alla versione senior nei prossimi mesi: Armando e Riccardo sarebbero pronti a naufragare all'Isola dei Famosi (magari in coppia, come prevede il regolamento), Gemma potrebbe non essere riconfermata per fare spazio a dame più giovani.