La soap opera di origini turche Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse il 24 e 25 marzo 2023, Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) rimarrà molto delusa da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) che le ha dato buca dopo aver pianificato la fuga insieme. La protagonista assoluta quindi non avrà alcuna intenzione di avere un confronto con il suo ex fidanzato.

Anticipazioni Terra amara del 24 marzo: Yilmaz non trova Zuleyha sul luogo concordato

Nell’episodio in onda venerdì 24 marzo Yilmaz si recherà all’appuntamento fissato con Zuleyha in ritardo e di lei non ci sarà alcuna traccia: sul luogo concordato, infatti Akkaya troverà soltanto il ciondolo della sua ex.

Quando Altun rimetterà piede alla villa Yaman contatterà subito Yilmaz al telefono, intimorita dal pensiero che non si sia presentato all'ora prestabilita a causa di un serio motivo: la fanciulla non farà fatica a capire che il suo ex fidanzato ha in realtà rinunciato alla partenza di sua spontanea volontà.

La domestica Gulten (Selin Genç) invece chiederà informazioni al suo corteggiatore Cetin (Aras Şenol), con l'obiettivo di far luce sulla ragione che ha portato il suo padrone Yilmaz a rimanere in città.

Trama del 25 marzo: Akkaya e Mujgan annunciano di aspettare il secondo figlio, Demir furioso con la madre

Gli spoiler sulla puntata di sabato 25 marzo raccontano che Behice (Esra Dermancıoğlu) e Fekeli (Kerem Alışık) apprenderanno che Mujgan e Yilmaz aspettano il secondo figlio: dopo aver notato l’amarezza della moglie, Akkaya le racconterà una bugia per poter incontrare Zuleyha.

Ma quando Yilmaz arriverà alla tenuta Yaman verrà respinto da Altun, che si rifiuterà di parlargli per la troppa delusione.

Intanto a villa Yaman ci sarà nuovamente tensione tra Demir (Murat Ünalmış) e Hunkar (Vahide Perçin): il figlio la accuserà di non essere stata all’altezza della gestione della tenuta durante la sua detenzione in carcere.

Riassunto puntata del 23 marzo: Mujgan dice al marito Yilmaz di essere incinta

Nell’episodio precedente, che andrà in onda il 23 marzo, Zuleyha troverà il momento giusto per far perdere le proprie tracce: con l’aiuto della domestica Gulten, la donna lascerà la villa Yaman nel bel mezzo di una cena. A questo punto Altun dovrà recarsi sul loro concordato con Yilmaz per la loro partenza.

Prima di raggiungere la sua ex fidanzata, Akkaya sarà in procinto di comunicare la sua intenzione alla moglie Mujgan ma desisterà dal suo intento quando la dottoressa lo metterà al corrente di essere incinta per la seconda volta.