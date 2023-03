Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno nuovamente discusso al Grande Fratello Vip 7: lei non sopporta che l'imprenditore veneto abbia un atteggiamento freddo nei suoi confronti, mentre lui continua ad arrabbiarsi per alcune risposte da parte della concorrente venezuelana. Nella serata di martedì 7 marzo, i due coinquilini hanno litigato per una partita a biliardo.

I motivi della discussione

Il malumore di Oriana è iniziato già dalla mattina: Daniele si è svegliato e non le ha dato neanche il buon giorno. Solamente nel primo pomeriggio l'imprenditore veneto ha iniziato a dedicare attenzioni alla fidanzata.

Tale freddezza ha mandato su tutte le furie la bella venezuelana, al punto che si è sfogata con Milena Miconi e ha ricevuto dei preziosi consigli.

Nel pomeriggio i due coinquilini stavano parlando dell'alimentazione: Dal Moro ha fatto notare a Marzoli che dovrebbe mangiare più spesso le verdure. Dal canto suo Oriana ha risposto che le piacciono, ma non ama cucinarle. Dunque, con tono ironico ha chiesto a Daniele di cucinarle ma l'imprenditore non si è detto disposto. Nella tarda serata invece, gli "Oriele" hanno discusso per il biliardo: Oriana ha fatto notare al coinquilino che dovrebbe lasciar giocare anche gli altri a biliardo, visto che è molto bravo e con lui tutti perdono. Al rimprovero della 30enne, Dal Moro ha sbottato: "Oggi è la seconda volta che mi rispondi male, alla terza ti mando a quel paese".

Lo sfogo di Oriana con Onestini

Stufa dell'ennesima discussione per futili motivi, Oriana ha raggiunto Luca Onestini in giardino mentre si allenava col tapis roulant. La bella venezuelana ha spiegato di essere stufa della freddezza di Daniele e ha menzionato una serie di atteggiamenti che non sopporta del partner. Marzoli ha riferito che nella casa del Grande Fratello Vip 7 tutti hanno compreso il suo interesse.

Inoltre ritiene di non chiedere tanto al conquilino: "La cosa più normale è il buongiorno, un minimo". Nel corso dello sfogo la 30enne ha sostenuto di comprendere che Daniele sia una persona dal carattere particolare, ma è stufa di doversi sempre mettere nei panni di lui. A detta di Oriana, Dal Moro è solito risponderle male anche quando si tratta di litigi banali mentre lei cerca sempre di tutelarlo.

Oriana ha esternato il suo sentimento per Daniele, anche davanti ai suoi compagni d'avventura.

Infine Marzoli ha fatto notare che Daniele continua a trascorrere del tempo con Nikita Pelizon, nonostante quest'ultima le abbia fatto capire di mettere prima il gioco all'amicizia: il riferimento è su quanto accaduto con la catena di salvataggio. Nel dettaglio, la modella tra un amico di cinque mesi e l'ultimo arrivato ha preferito mettere a rischio Dal Moro piuttosto che Davide.