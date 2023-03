Daniele Dal Moro ultimamente è apparso piuttosto stanco nella casa del Grande Fratello Vip 7. Durante un confronto con Andrea Maestrelli, il concorrente veneto ha manifestato il desiderio di affrontare con tranquillità ciò che resta del suo percorso nel programma di Canale 5.

Lo sfogo di Daniele comprendeva anche Oriana Marzoli con la quale, in queste settimane, ha avuto diverse discussioni che hanno alimentato il suo nervosismo. Per questo motivo, l'imprenditore veronese ha voluto parlare con franchezza alla modella venezuelana nella speranza di trovare un modo per portare avanti con serenità il loro rapporto.

Daniele Dal Moro parla con Oriana

Daniele Dal Moro ha detto ad Oriana che la reclusione nella casa di Cinecittà gli impedisce di ritagliarsi degli spazi di solitudine durante i quali poter tenere sotto controllo i suoi momenti di nervosismo. Subito dopo non ha nascosto i sentimenti che nutre verso la conduttrice sudamericana.

Dal Moro ha continuato dicendo che comprende le incertezze e le insicurezze di Marzoli, e ha aggiunto che anche lui sta vivendo delle sensazioni simili. Infine ha chiesto alla coinquilina di capire le sue difficoltà e di aiutarlo a provare a superare il suo nervosismo senza necessariamente litigare.

Le richieste di Daniele ad Oriana

Daniele ritiene che si debba trovare un modo affinché lui e Oriana possano continuare a convivere con tranquillità.

L'imprenditore ha aggiunto che, se discute con lei, è perché c'è un legame che lo spinge ad affrontare i problemi a muso duro per risolverli, non per ferirla o allontanarla. Infatti le ha rivelato che, di solito, quando litiga lo fa solo con persone alle quali è legato, altrimenti preferisce restare indifferente. Dunque, Dal Moro ha fatto capire a Marzoli che nutre seriamente dell'affetto per lei.

A questo punto, siccome ormai non manca molto alla fine del Grande Fratello Vip 7, Daniele ha detto a Oriana di non preoccuparsi per il futuro, ma di cercare di capire i motivi dei suoi malumori e di trascorrere ciò che resta del programma con serenità e leggerezza.

Dal Moro ha poi affermato con schiettezza: "I sentimenti che io provo nei tuoi confronti sono veri, cerchiamo di vivere serenamente". Queste parole sembrano aver rassicurato Oriana dopo che, nei giorni precedenti, aveva cominciato a palesare dei dubbi sulla sincerità dell'interesse del 32enne veneto nei suoi confronti.