Lunedì 6 marzo, su Canale 5, è andata in onda la 39^ puntata del Grande Fratello Vip 7: la diretta è stata aperta da Alfonso Signorini con un rimprovero ai concorrenti. A un certo punto Sonia Bruganelli ha chiesto scusa per i giudizi velenosi dati la scorsa puntata su Micol Incorvaia e Giaele De Donà. L'opinionista ha ammesso di essersi fatta condizionare dalle simpatie nei confronti di un altro concorrente.

Che cos'è accaduto la scorsa puntata?

Prima di parlare dell'introduzione di puntata di ieri, è giusto fare un passo indietro. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini aveva chiesto alle opinioniste di dare un giudizio sulla complessa relazione fra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Secondo il punto di vista di Sonia Bruganelli, la coppia non riusciva ad essere serena per colpa di Edoardo Tavassi.

Nel momento in cui Micol Incorvaia - fidanzata di Tavassi - e Giaele De Donà stavano cercando di intervenire, Bruganelli ha gettato altra benzina sul fuoco: "Non parlo con chi non è protagonista". Tale giudizio ha gettato nello sconforto i tre concorrenti in questi giorni, al punto da portare Micol a pensare di voler abbandonare il reality show ad un passo dalla finale.

Bruganelli ha fatto un passo indietro

Alfonso Signorini ha spiegato che la precedente puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata pessima e collegandosi con i concorrenti ha affermato: "Il vostro è stato un atteggiamento aggressivo e poco maturo".

Inoltre ha criticato i concorrenti per l'abbigliamento poco adatto ad una prima serata di Canale 5. Signorini ha precisato di non voler vestire i panni del "moralizzatore" ma di voler dare un esempio di buona educazione. A quel punto Sonia Bruganelli ha chiesto la parola e ha fatto mea culpa: "Sono d'accordo, anche per quanto mi riguarda.

Purtroppo mi è partito l'embolo e mi sono fatta condizionare". Poi ha aggiunto: "Mi dispiace sia per Micol che è rimasta molto male, sia per Giaele".

Al termine della diretta, Sonia Bruganelli ha ribadito la sua posizione nei confronti delle due concorrenti. Nel dettaglio, un utente ha criticato l'opinionista per essersi scusata con Micol e Giaele, ma Bruganelli ha riconosciuto di aver avuto un atteggiamento fuori luogo: "Il mio modo di esprimere un'opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta". Infine la diretta interessata ha sostenuto di aver fatto un passo indietro perché si sentiva di fare così e non perché qualcuno le abbia imposto di chiedere scusa.