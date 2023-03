Antonino Spinalbese è stato ospite a Verissimo nella puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, nella sua intervista con Silvia Toffanin, ha parlato di sé e di come sta vivendo questi primi giorni dopo l'uscita dalla casa del reality.

Spinalbese: 'Avevo paura che mia figlia mi avesse dimenticato'

Dopo l'eliminazione dal GFVip avvenuta il 23 febbraio, Antonino Spinalbese è tornato a riabbracciare i suoi cari e in particolare sua figlia Luna Mari, avuta nel 2021 da Belen Rodriguez.

A Verissimo, alla domanda della conduttrice Toffanin su com'è stato ritornare alla realtà dopo quasi sei mesi dentro la casa, lui ha risposto: "È stato stupendo e credo anche molto facile perché avevo a casa l'amore della mia vita che pensavo e avevo paura che mi avesse un po' dimenticato, questa è la verità.

Ma da quello che ho visto non è stato così".

Poi ha aggiunto: "Mi sono dispiaciuto perché da una parte, pensavo che non soffrisse così tanto il distacco, dall'altro, invece, si vede che ho fatto bene e quindi si ricorda di me. Il suo abbraccio è stato particolare, perché cercavo di capire se realmente lei si stesse ricordando di me oppure stesse abbracciando una persona di cui si ricordava appena. Non si stacca e io, più che piangere, ero veramente sorpreso. Ho sempre desiderato avere una figlia, soprattutto femmina e questo ricordo è il più bello, lo porterò nel cuore per tutta la vita".

Antonino Spinalbese e il suo rapporto con Ginevra Lamborghini

Nell'intervista non sono mancate domande sulla sua esperienza al Grande Fratello e in particolare sul suo rapporto con Ginevra Lamborghini.

Queste le sue parole: "Sicuramente Ginevra oltre a essere bellissima è anche una brava ragazza. Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico, questo è il mio difetto, Ginevra mi ha colpito per la sua purezza e vorrei riuscire a capire se, smettendo di pensare all'estetica, io possa riuscire a rendere un rapporto continuo e duraturo".

Poi ha proseguito: "Il momento più bello credo che sia la fase dell'innamoramento dove si ha il cuore a mille, si è felici e questo non lo provo ancora. Adesso sto conoscendo anche me, perché con mia figlia ho scoperto il vero amore e voglio provare ad avere un rapporto davvero legato alla persona più che ad altro e credo che con lei è possibile sperare in un qualcosa di duraturo, me lo auguro".