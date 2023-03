La puntata del 6 marzo del Grande Fratello Vip è iniziata con un discorso da parte di Alfonso Signorini rivolto ai concorrenti riguardo al comportamento inappropriato che alcuni hanno avuto la scorsa settimana.

Infatti, la scorsa settimana, l'uso eccessivo di parolacce, la troppa volgarità e i toni accesi della discussione ha indispettito il vicepresidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che, come conseguenza, ha fatto cancellare la replica della puntata dalla programmazione di La 5, di Mediaset e dai siti web.

Alfonso Signorini: 'Abbiamo superato il limite'

Il conduttore è entrato in studio comunicando ai concorrenti: "La scorsa puntata è stata una serata molto particolare, se n'è molto parlato sul web ed è stata una serata dove, si è superato un certo limite, un limite che era bene non superare".

Signorini poi ha proseguito: "Il reality dev'essere un programma che, nel bene e nel male, aderisce alla realtà, quindi un programma fatto di emozioni, sentimenti, di lacrime e di risate. La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, limite che è stato superato. Vi ho richiamati più volte all'ordine, più volte abbiamo preso provvedimenti duri, ce ne sono stati davvero tanti, mai come in questa edizione".

Aggiunge poi: "Siete stati indecorosi anche nel vestirsi per una prima serata, l'editore dell'azienda, Mediaset a cui io mi associo, chiede scusa al pubblico a casa che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo nel corso di questo percorso. Uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti, vogliamo e dobbiamo tornare a essere una televisione garbata e civile".

Conclude annunciando: "Da questa sera, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più tollerata quindi, se sentiremo ancora parolacce inappropriate e continue, l'atteggiamento diventa aggressivo e i contenuti sono poco maturi e intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata.

"

Sonia Bruganelli: 'Mi scuso con Giaele e Micol'

Dopo il rimprovero di Alfonso Signorini, ha voluto prendere parola anche l'opinionista Sonia Bruganelli per scusarsi personalmente per le dure parole dette nella precedente puntata: "Sono d'accordo con te, Alfonso, la mia vena la volta scorsa ha un po' esagerato, in particolar modo con le due ragazze, Giaele e Micol. In comunicazione è importante quello che si dice ma ancora più importante è come lo si dice e a me è partito un embolo, mi sono fatta condizionare da un qualcosa in cui io, per il lavoro che faccio in questo momento non dovevo farmi condizionare (...) Mi dispiace sia per Micol la quale so che c'è rimasta male, che per Giaele".