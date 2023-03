Negli ultimi anni, i Maneskin hanno girato e conquistato il mondo con il loro indomabile spirito rock. Dopo la partecipazione alla terza serata del Festival di Sanremo, la band romana prosegue sull'onda del successo tra tour, programmi televisivi e concerti.

Glastonbury Festival, cresce l'attesa per i Maneskin

Al Festival musicale che si tiene ogni anno a Pilton, a circa 10 km da Glastonbury, in Inghilterra, saranno tanti gli artisti internazionali che calcheranno il palco: Elton John, Lana del Rey, Lizzo, Lewis Capaldi, Cat Stevens, Blondie, Lil Nas X, Hot Chip, The Chicks, Alt-J, Becky Hill, Becky Hill, Candi Station, Ezra Collective, Kelis, Mahalia, Nova Twins, Phoenix, Rina Sawayama, Royal Blood, Rudimental, Shygirl, Slowthai, Alison Goldfrapp, Carl Rae Jepsen, Central Cee, Chvreches, Fatboy Slim, Fred Again, Manic Street Preachers, Christine and The Queens, gli Sparks, i Guns N' Roses, gli Arctic Monkeys e, appunto, i Maneskin.

Cresce, quindi, l'attesa per questo evento di portata globale, in programma da mercoledì 21 giugno a domenica 25.

Festival e critiche

Un festival da non perdere che, ancora una volta, durerà cinque giorni. Inoltre, gli organizzatori hanno annunciato che molti artisti e attrazioni devono ancora essere annunciati. Quest'anno, però, non sono mancate critiche poiché i prezzi dei biglietti sono aumentati notevolmente. Infatti, adesso, la cifra dell'ingresso generale è di 355 sterline, più 5 di spese di prenotazione.

Maneskin, il successo continua

Arrivati secondi a X Factor 11, dal 2017, I Maneskin non si sono più fermati. Proprio lo scorso 20 gennaio hanno pubblicato il loro ultimo album Rush!, (contenente hit come Supermodel, Mammamia, The Loneliest, Gasoline, La fine, Baby said e Gossip con Tom Morello) ha conquistato in pochissimo tempo le classifiche globali, posizionandosi al primo posto in ben 7 Paesi, compresi Italia, Belgio, Giappone, Francia, Svizzera, Lituania e Paesi Bassi.

Tra le canzoni più famose ci sono anche: Coraline, Torna a casa, Vent'anni, I Wanna Be Your Slave e il brano Zitti e Buoni, con cui la band ha vinto il Festival di Sanremo e l'Eurovision nel 2021. Attualmente, i quattro ragazzi sono impegnati con il Loud Kids World Tour, ripartito proprio dal belpaese con le tappe a Pesaro e Torino, toccheranno poi altre nazioni, tra le quali: Regno Unito, Ungheria, Estonia, Danimarca e Repubblica Ceca.

Inoltre, c'è grande attesa anche per le cinque date previste per l'estate 2023: 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, 24 e 25 luglio allo Stdio San Siro di Milano.