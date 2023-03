Di recente arrivato in Italia, Ugur Gunes, l'attore protagonista di Terra Amara (nei panni di Yilmaz Akkaya) è stato ospite a Verissimo nella puntata in onda nel pomeriggio di sabato 11 marzo 2023 ed è stato intervistato da Silvia Toffanin.

Gunes sul terremoto in Turchia: 'Ringrazio il popolo italiano per tutto il sostegno'

Ospite a Milano negli studi di Verissimo, l'attore di Terra Amara alla domanda della Toffanin su come sta lui e la sua famiglia dopo il terremoto, Gunes ha risposto: "È stato un terremoto devastante, un disastro enorme, la mia famiglia sta bene ma tantissime persone hanno avuto la casa distrutta, molte altre sono morte per il terremoto.

È una grande tragedia e colgo l'occasione per ringraziare il popolo e il governo italiano per la solidarietà, per tutto il sostegno e per la vostra sensibilità".

L'attore ha aggiunto poi: "È una situazione insostenibile, le scosse di assestamento continuano ancora da giorni, ormai e spero che finiscano presto. Riusciremo a superare questi momenti ma spero che nessuno, mai più, soffra così tanto".

Il successo in Italia

Nell'intervista, la conduttrice ha spiegato all'attore che molti italiani hanno imparato a conoscere la Turchia anche grazie alle serie tv e soap opera arrivate negli ultimi anni.

Riguardo al successo ottenuto da Terra Amara Gunes ha detto: "Sinceramente non me lo aspettavo proprio, quando improvvisamente in Italia e, contemporaneamente in altri Paesi la serie ha suscitato grande interesse, questo risultato ha reso contenti tutti coloro che ci hanno lavorato.

Ma quando io ho accettato di lavorare a questo progetto non ho mai pensato a tuto questo successo. Non è facile gestire la popolarità, ma questo fa parte del mio lavoro, sono un attore e fare questo mestiere comporta gestire il successo".

Poi ha aggiunto: "Devo dire, però, che non mi sono ancora abituato, sono una persona che non riesce a gestire bene la popolarità ma lo faccio perché fa parte della mia professione".

Sull'affetto dell'Italia ammette: "L'Italia ci ama più di tutti gli altri Paesi, è bellissima. tornerò qui spesso. Per me è stato molto emozionante, volevo vedere l'Italia e amo molto gli italiani, sono davvero felice di essere venuto qui e se dovessero propormi un progetto qui, accetterei volentieri, anzi, lo vorrei tanto".

Fidanzato o single?

Alla domanda riguardo la sua vita sentimentale, l'attore turco risponde: "Attualmente sono single e da tanto tempo, non ho una vita sentimentale turbolenta, anzi, non c'è l'ho per niente".

L'attore ha concluso l'intervista ringraziando nuovamente gli italiani e invitando tutti a continuare a seguire la serie di cui è protagonista.