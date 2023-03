Terminata la 38^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 2 marzo, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno discusso. Tutto è partito da una domanda innocente che ha mandato su tutte le furie Daniele che, in un secondo momento, ha cercato di mettere da parte la rabbia e ha spiegato a Oriana come mai si è arrabbiato in quel modo.

Daniele si sente incompreso da Oriana

Al termine della puntata, Oriana, essendo finita in nomination, ha chiesto a Daniele se sia stato lui a mandarla al televoto. Tale quesito ha mandato su tutte le furie l'imprenditore veneto, al punto da minacciare di voler interrompere la conoscenza.

Successivamente Daniele ha spiegato i motivi della sua reazione a Oriana: "Come puoi pensare che ti abbia nominata?". Il giovane ha lasciato intendere che non farebbe mai una mossa del genere nei confronti di una persona alla quale si è affezionato: "Se dovessi scegliere tra te e Tavassi, nominerei lui che è il mio migliore amico qua dentro". Inoltre ha cercato di far capire a Oriana che, per venirle incontro, ha modificato molto il suo comportamento. Infine, Dal Moro ha aggiunto: "Quando dico che non ti parlo più è per farti smettere".

Il rapporto degli 'Oriele'

La conoscenza tra Daniele e Oriana è piuttosto altalenante e in varie occasioni l'imprenditore veneto ha minacciato di non voler più rivolgerle la parola, mentre Marzoli teme di non piacere abbastanza al gieffino.

In principio, Dal Moro non voleva lasciarsi andare a causa di trascorsi di Oriana all'interno del programma, visto che all'inizio ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese. Successivamente, Daniele ha compreso di non riuscire più a nascondere l'interesse nei confronti di Oriana.

Tra i due spesso si alternano momenti di spensieratezza a liti piuttosto accese: fino ad oggi, però, gli "Oriele" sono sempre giunti a una sorta di compromesso per stare insieme.

Il commento di alcuni utenti del web

L'ennesimo litigio tra Oriana e Daniele non è passato inosservato ai telespettatori del reality show.

Su Twitter, moltissimi utenti sono convinti che i due coinquilini siano entrambi presi l'uno dall'altra ma, per questioni caratteriali, si trovano a discutere. Un utente ha chiosato: "Oriana è talmente insicura che pensa che Daniele possa averla nominata.

Lui è talmente insicuro che non comprende perché lei non riesca a capire i suoi passi enormi. Smettela di attaccarli e sosteneteli". Un altro utente, invece, ha giudicato esagerato il comportamento di Dal Moro.