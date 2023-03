Nel corso della 38^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 2 marzo, c'è stato un confronto in studio tra Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. In particolare, quest'ultima ha sostenuto che l'ex coinquilina si stata 'fortunata' perché non è entrato il suo ex nella casa di Cinecittà. Inoltre, ha accusato Fiordelisi di recitare e piangere per finta.

La stoccata dell'ex concorrente

Nella precedente puntata, Antonella ha scoperto che Donnamaria si è lasciato andare ad atteggiamenti complici con Nicole.

Dal momento che Murgia è stata eliminata dal gioco, Alfonso Signorini ha optato per un confronto in studio tra le due donne.

Fiordelisi dopo essersi ritrovata faccia a faccia con l'ex coinquilina l'ha stuzzicata per l'eliminazione: "Come va la vita lì fuori?". La replica di Murgia non ha tardato ad arrivare: "Benissimo, vedrai quando esci". Successivamente l'ex concorrente ha rivelato di non voler scendere al livello dell'influencer, ma ha ammesso di non aver gradito le offese sul suo aspetto fisico e gli attacchi per il suo modo di essere mamma. Nel momento in cui Fiordelisi ha interrotto Nicole, quest'ultima ha sbottato: "Tu hai avuto solo una piccola fortuna che il tuo ex è rimasto fuori, sennò non rideva così tanto"

La Murgia sganciando la bomba su Gianluca e azzittendo Antonella

💥💥💥#Gfvip pic.twitter.com/rcGBGv3Yx4 — OriOne Era (@XeloSA96) March 2, 2023

A quel punto ha preso la parola Signorini che ha mandato in onda un messaggio pubblicato da Murgia.

All'ennesima frecciatina da parte di Fiordelisi, l'ex concorrente ha replicato: "Ti sei portata lo spruzzino per le lacrime finte? Secondo me, te lo possono dare".

Cosa c'entra l'ex di Antonella Fiordelisi?

Antonella Fiordelisi essendo "reclusa" nella casa di Cinecittà non può sapere cosa sta accadendo all'esterno. Tuttavia, le affermazioni di Nicole Murgia hanno un significato specifico: oltre a Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova, sarebbe dovuto entrare nel loft anche Gianluca Benincasa.

Quest'ultimo, mentre si trovava in hotel per la quarantena preventiva, è stato messo al corrente dal suo manager che non sarebbe più entrato.

Murgia rivela di non essere interessata a Donnamaria

Terminato il confronto con Antonella, Nicole ha avuto la possibilità di parlare con Edoardo Donnamaria. Alfonso Signorini ha chiesto all'ex concorrente se tra lei e Donnamaria potrebbe nascere qualcosa dopo il programma, ma Murgia ha smentito spiegando che per lei Edoardo è come un fratello. Inoltre ha rivelato di non essere interessata fisicamente all'ex coinquilino.

Dunque, Nicole e Donnamaria continueranno a vedersi lontano dai riflettori ma in amicizia.